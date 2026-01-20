李多慧遭影射雙面人不減人氣！業配價碼曝光 比「其他韓籍啦啦隊女神高3倍」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

味全龍韓籍啦啦隊員李多慧日前遭脫口秀演員林妍霏影射是雙面人、私下會抽菸罵髒話，對此，李多慧已透過影片澄清自己沒有抽菸，且日後會改變她說中文的語調，讓粉絲看了相當心疼。而據傳李多慧決定減少上半年的活動，但原因是想為自己主演的電影《辛亥隧道》宣傳做準備，此外近日有公關公司指出，李多慧出席活動開出來的加碼是其他韓籍啦啦隊員的3倍。

李多慧自來台發展人氣水漲船高。（圖／翻攝自李多慧IG）

根據《鏡週刊》報導，由李多慧參與演出的電影《辛亥隧道》預計於今年農曆7月份上映，而有消息傳出，為了配合電影宣傳的行程，在與經紀公司討論後，決定除了球團的工作後，在上半年減少公開活動，專心投入電影宣傳。

廣告 廣告

此外，有公關公司透露，李多慧談商業合作相當有原則，期待規格繁多，報價也高於市場行情，而目前她的工作都是由韓國經紀人處理，導致公關公司溝通都需要用韓文，且合作內容還需先翻譯成韓文，無意中增加了行政成本。另外，業界人士提到，李多慧單次拍攝到報價是20萬元起跳，業配更是30萬元以上，比其他韓籍啦啦隊高出3倍，即使如此，李多慧的廣告代言仍接不完。

更多FTNN新聞網報導

李多慧搭車被認出！司機反應超可愛 她暖心2舉動被狂讚

遭嘲諷後首露面！李多慧澄清「我不抽菸」 曝1事會做出改變惹網心疼

林妍霏脫口秀引眾怒！嘲諷李多慧口音、影射「私下喝酒抽菸」 味全龍強硬發聲

