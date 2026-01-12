李多慧遭揶揄後po影片！聲音變了「繼續進步」 讓粉絲心疼直呼「做自己」

李多慧今深夜po出影片回應，希望粉絲們不用替她擔心「我真的沒事」，她還提到自己不喜歡抽菸。

喜劇演員林妍霏之前在一場脫口秀演出中模仿韓國籍職棒啦啦隊女星李多慧講中文的口音，挖苦說道「有人類這樣講話嗎？」還說可以猜到李多慧關起門後，一定就會爆粗口、甚至抽著菸抱怨粉絲煩死了。對此，李多慧今（12）日深夜po出影片回應，希望粉絲們不用替她擔心「我真的沒事」，她還提到自己不喜歡抽菸，對於自己未來的聲音跟語調等說話方式，有了新的想法，成為了自己繼續進步的機會，從影片中可以明顯聽見她聲音有改變，這部短影音曝光後，讓許多粉絲感到心疼留言。

揶揄李多慧口音 林妍霏持續遭炎上

林妍霏的脫口秀節目《喜劇怨偶》近日在薩泰爾娛樂的YouTube頻道上線，其中有個段子談到台灣男生很喜歡韓國的女生，她模仿李多慧講中文的口音說：「晚安！晚安！回家！回家！快回家」接著揶揄說：「啊有人類這樣講話嗎？」還說自己可以猜到李多慧在關門後，一定就會爆粗口、甚至抽著菸抱怨粉絲煩死了。

李多慧首度回應！ 改變聲音讓粉絲心疼

這段影片曝光後，在網路上引發熱議。李多慧今天晚間在社群媒體po出短影音回應，指有看到和自己中文有關的故事，不過她希望粉絲們不要擔心「我真的沒事」，她重複說了好幾次「真的」，強調自己真的不喜歡抽菸。

李多慧接著又提到，對於自己未來的聲音跟語調等說話方式，有了新的想法，這也成為了她繼續進步的機會，她用改變後聲音詢問「你們覺得怎麼樣呢？」最後，她強調在新的一年會繼續在台灣努力，「大家希望喜歡我！謝謝！愛你們！」

這部短影音曝光後，讓許多粉絲感到心疼湧入留言，「加油，做自己。我們永遠支持妳。」「心疼死了🥺到底要把這個女孩逼到什麼程度」「多慧你用自己喜歡的樣子聲音就好了，不要管那些奇奇怪怪的人！」「你怎麼樣我都喜歡妳，不要在意別人說的，你的中文已經很厲害了，還有我超喜歡你的聲音」「不用因為不值的人，改變自己，我們就喜歡這樣的妳❤️」。

