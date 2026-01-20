李多慧遭爆雙面人！私下難搞、報價高 經紀公司出手了

李多慧發聲明澄清。（圖／翻攝自李多慧Instagram）





韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展累積高人氣，但她日前被脫口秀演員林妍霏影射，人前人後態度差很多，指她是雙面人、私下抽菸又罵髒話；公關公司更爆料她活動報價高出其他韓籍啦啦隊3倍。針對諸多爭議言論，李多慧今（20）日發聲明澄清。

根據《鏡週刊》報導，李多慧決定減少上半年的活動，提前為電影《辛亥隧道》宣傳準備，但原因不是爭議風波；業界人士透露，李多慧單次拍攝報價20萬元起跳，業配更開價30萬元以上，高於市場行情近3倍，且出場規格要求繁多，與韓國經紀人需以韓文溝通、先行翻譯合作內容，增加無形成本。

李多慧經紀公司發聲明澄清，李多慧完全沒有在2026年上半年減少活動的計畫，目前仍持續於國內外進行多元且穩定的工作行程；至3月中旬為止，已排定包含球團於美國的相關活動、3月初預計於東京巨蛋舉行的WBC相關行程，以及多項商業廣告拍攝與活動出席等，整體行程幾乎已滿，後續也將持續以認真負責的態度投入各項活動。

關於決策與溝通架構方面，經紀公司否認要求主辦方使用韓文溝通：「整體活動方向與主要決策皆由韓國所屬公司統一負責與統籌，而實務層面的日常溝通窗口則由台灣當地經紀人負責。因此，與廣告主及主辦單位的溝通皆能依照台灣當地的作業方式順利進行，相關資料也會經由內部翻譯與審核流程後再行確認，合作過程並無任何溝通上的問題。」



