李多慧遭爆難搞價碼高、活動減少 公司嚴正駁斥了

韓籍啦啦隊女神李多慧來台後人氣居高不下，但近日屢被捲入謠言。她今（20）日突被爆料，有公關公司稱她對工作的態度與期望規格要求繁多，以及開出的價碼比其他韓籍啦啦隊高於3倍，並指她為了電影宣傳，將減少今年上半年的公開活動。對此，李多慧經紀公司發聲駁斥，強調她工作行程仍滿檔，而在拍攝與活動執行方面，除了確保作品品質的基本條件外，從未提出任何個人性質的要求，「未來李多慧將持續珍惜在台灣的每一項活動機會」。

李多慧去年9月參與電影《辛亥隧道》演出，但有媒體指稱她為了配合宣傳行程，將減少今年上半年的公開活動，專心投入電影宣傳。此外，還有公關公司爆料她工作的態度與期待規格不但要求繁多，報價也高於市場行情。

不過根據《NOWNEWS今日新聞》報導，李多慧經紀公司對此事件發聲駁斥，表示今年上半年完全無減少活動的計畫，仍行程滿滿。至於被指難搞、價碼高部分，經紀公司表示，整體活動方向與主要決策皆由韓國所屬公司負責及統籌；實務層面的日常溝通窗口則由台灣經紀人負責。

因此經紀公司強調，李多慧與廣告主、主辦單位的合作過程並無出現溝通上的問題，或是因語言與流程造成合作不便的情況，「所有最終決策皆由韓國所屬公司統一確認與定案，並確保整體合作過程不會產生誤解」；而在拍攝與活動執行部分，除了確保作品品質的基本條件外，亦從未提出任何個人的要求或不合理的附加條件。

