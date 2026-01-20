李多慧遭爆難搞價碼高、減少上半年活動 公司發聲了

李多慧被週刊爆料不僅活動價碼高又難搞，還有意減少上半年活動。(圖／吳松翰攝)

韓籍啦啦隊女神李多慧，稍早被週刊爆料，不僅活動價碼高出其他韓籍啦啦隊3倍，還疑似相當難搞，甚至有意減少上半年活動，所屬經紀公司緊急發聲明回應，強調有許多遭誤解之處，至於李多慧2026年上半年的活動，依舊按照原定計畫進行。

韓籍啦啦隊女神李多慧。(圖／ 羅永銘攝)

李多慧經紀公司聲明

您好，

我是李多慧的韓國所屬公司經紀人 Jack。

首先誠摯感謝各界對多慧的關心與關注。

在確認目前已發布的相關報導內容後，針對其中可能產生誤解之處，特此整理事實並加以說明。

廣告 廣告

李多慧完全沒有在 2026 年上半年減少活動的計畫，目前仍持續於國內外進行多元且穩定的工作行程。

尤其至三月中旬為止，已排定包含球團於美國的相關活動、三月初預計於東京巨蛋舉行的 WBC 相關行程，以及多項商業廣告拍攝與活動出席等，整體行程幾乎已滿，後續也將持續以認真負責的態度投入各項活動。

關於決策與溝通架構方面說明如下：

整體活動方向與主要決策皆由韓國所屬公司統一負責與統籌，而實務層面的日常溝通窗口則由台灣當地經紀人負責。

因此，與廣告主及主辦單位的溝通皆能依照台灣當地的作業方式順利進行，相關資料也會經由內部翻譯與審核流程後再行確認，合作過程並無任何溝通上的問題。

並不存在要求對方必須使用韓文溝通，或因語言與流程造成合作不便的情況。

此外，在商業合作上，

除了廣告主與所屬公司直接合作的模式外，也確實存在廣告主 → 廣告代理商 → 行銷公司 → 經紀公司等多層次合作結構，因此在外界看來，溝通流程可能較為複雜。

即便如此，所有最終決策仍一律由韓國所屬公司統一確認與拍板，並確保整體合作過程不會產生混亂或誤解。

在拍攝與活動執行方面，

除了為確保作品與成果品質所必要的基本條件外，從未提出任何個人性質的要求或不合理的附加條件，所有行程皆建立在與合作夥伴相互尊重與信任的基礎上進行。

未來，李多慧也將持續珍惜在台灣的每一項活動機會，

並以最誠懇的態度回應粉絲與所有合作夥伴的支持與期待。

再次感謝大家長期以來的關心與應援。

謝謝大家。

—

李多慧 韓國所屬公司

經紀人 Jack

更多中時新聞網報導

NBA》家鄉優勢加持 華格納助隊擒熊

澳網》辛納、阿卡瑞茲墨爾本廝殺 劍指王座

自然科難易適中 地震、諾獎都入題