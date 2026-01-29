李多慧遭爆難搞又大頭症！自信迎擊「我做自己」 揭林妍霏私下訊息道歉內幕

韓籍啦啦隊女神李多慧回應近來的爭議。董孟航攝

韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展後人氣水漲船高，然而人紅是非多，她也頻頻爆出爭議，先是被喜劇演員林妍霏調侃講中文的聲調，又傳出她大頭症，價碼開太高因此2025上半年活動減少，今（29日）李多慧和柯震東出席運動品牌代言活動，被問及此事，她也透露林妍霏已經有私下傳訊息向她道歉，「看到訊息的時候覺得很感謝，她有特別來講這件事。」

李多慧大器讚林妍霏「她很親切」

李多慧透露，事情已經落幕，她感覺林妍霏是很親切的人，也因為這次事件讓兩人認識，有機會的話還可以再見面，由於李多慧自己平常也喜歡看一些脫口秀的搞笑內容，因此也可以理解這種狀況。先前她曾發影片回應此事，開玩笑說自己要練習讓音調變低，讓粉絲更加心疼，對此，她也笑說：「那是幽默影片！大家不要擔心。」強調自己想以幽默方式化解此事。

柯震東合體李多慧害羞婉拒換聯絡方式

至於傳出大頭症等消息，李多慧露出自信笑容：「不會被影響，我就是做自己！」柯震東被問到理想型，透露自己喜歡「善良、漂亮、做自己」的人，被拱一旁李多慧就是這種人，柯震東也大方表示：「她是每個男生的理想型吧！」被起鬨還是兩人換個聯絡方式， 讓柯震東害羞急忙喊：「先不用！先不用！」

李多慧回應韓母團「禁台令」：人生自己選擇

而先前有消息指出，多支韓國母球團開始禁止旗下啦啦隊員在台、韓兩地間往來應援，李多慧表示自己有看到消息，但已經待在台灣4年，「我在韓國沒有活動，我一直住在台灣，所以我還不知道韓國的消息。」被問到是否要給其他煩惱的此事的韓籍啦啦隊員建議，她也回應：「我沒有建議，自己的人生自己選擇！」



