李多慧遭脫口秀演員嘲諷「抽菸罵髒話」 沉默數日發聲

林妍霏先前在演出中，暗諷韓籍啦啦隊女神李多慧人前人後不一樣。（圖／翻攝自STR Network YT、李多慧IG）





脫口秀女演員林妍霏先前在演出中，模仿韓籍啦啦隊女神李多慧與粉絲的互動，嘲諷對方「人前人後不一樣」，畫面曝光後，立刻引發各界撻伐，林妍霏至今仍未發聲，而李多慧在昨（10）日更新動態，疑似吐露心聲。

林妍霏在表演中模仿李多慧跟粉絲道別的情境，用高頻的音調不斷說著「真的嗎」、「晚安」、「快回家」，更直接吐槽「有人類這樣講話的嗎？」接著門一關上，表情180度大轉變，林妍霏更做出抽菸、喝酒、罵髒話等舉動，暗示李多慧判若兩人。

對此，李多慧10日在IG限時動態曬出美照，打上3個問號加一個聳肩的表情，並搭配南韓女團BLACKPINK歌曲〈Love to Hate Me〉，雖然沒有正面回應，但也被解讀為是為這件事情發聲。



