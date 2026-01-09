李多慧遭諷「有人類這樣說話？」小龍女琪琪火大怒轟：秀一張臭嘴

林妍霏近日在脫口秀上模仿李多慧口音的影片遭炎上。（圖／翻攝自Threads、李多慧IG）





台灣喜劇演員林妍霏日前在脫口秀上模仿韓籍啦啦隊員李多慧與台灣粉絲互動的模樣，並嘲諷李多慧「關起門來」會瞬間變臉。影片曝光後掀起外界熱議，不少網友認為其內容充滿惡意。對此，負責管理味全龍小龍女的資深啦啦隊隊員琪琪也不滿發聲了。

有網友在Threads上分享林妍霏近日在脫口秀的演出內容，只見她在台上誇張揣摩李多慧向粉絲道別的情境，不斷用高頻語氣模仿李多慧中文口音，更稱李多慧人前人後反差極大，前一秒還甜美地喊話粉絲趕快回家，門一關上態度就180度大轉變。

廣告 廣告

對此，琪琪也在該影片下留言怒批：「這種詆毀別人的脫口秀，自以為是精彩演出，殊不知就是在霸凌來台灣工作的善良女孩，並且充滿惡意的歧視」。更直接砲轟林妍霏，「如果對妳來說這也是一種表演的話，那真是有夠無知又低俗！」

最後琪琪也在個人版面發文寫下：「就像拉著一群人講別人壞話，秀一張臭嘴。」以自身行動力挺李多慧。不少網友也支持表示，「這波挺多慧、挺琪琪，真搞不懂那有什麼好笑的….」、「希望球團能保護多慧，不該這樣被欺負」。



【更多東森娛樂報導】

●李多慧害羞「大跳撒嬌舞」！ 首度鬆口「未來合約動向」

●李多慧現身12強紀錄片 引爆「國籍論戰」網：她是韓國人

●何美遭指效果不佳慘被換 羅志祥揭真實狀況：她非常努力

