李多慧重「顏值」自豪騎技 機車女王超狂業績曝光

李多慧為了代言機車特別回韓國考駕照。KYMCO光陽提供



啦啦隊女神李多慧來台4年，去年和「光陽KYMCO」首次合作，代言車款賣出近5000台，過年前和品牌再次合作，她興奮表示：「今年過年心情真的特別好，家人們也都很為我開心。」

當初李多慧為了代言機車特別回韓國考駕照，還花5天4夜騎車環島，她對騎車技術很有信心，「在台灣騎車非常方便，台灣有很多有名的小吃，我很喜歡騎車到各地去尋找各種美食和景點，我騎車技術很好，有機會讓我載載看就知道」。

廣告拍攝當天，李多慧騎上兩款新車，即使天氣有點冷，但她說：「我超級開心，我選摩托車的時候，第一件重要的事就是顏色，超級漂亮，因為女生就是重視顏值，喜歡漂亮。」

得知代言後帶動品牌一整年賣出3萬台以上時尚車，李多慧開心表示：「我來台灣進入第4年，有一半時間就是跟KYMCO一起度過的，非常感謝台灣的粉絲支持。」

