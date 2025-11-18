李多慧長年維持48公斤！早餐吃「蘋果沾花生醬」 自製菜單公開：好吃又能減肥

南韓啦啦隊女神李多慧來台超過3年，在球場上跳舞時充滿爆發力，但私下形象又相當親切可愛。外界常好奇她如何在保持良好體力的同時，又長年把體重控制在48公斤，她近日在 YouTube 上傳新影片，難得公開日常飲食控制方法，立刻吸引大量粉絲點閱討論！

李多慧在影片裡透露，早餐幾乎固定是水果或自製果昔，其中最常出現的就是蘋果，而且一定是洗乾淨後「連皮吃」，因為蘋果皮含有豐富膳食纖維，更能增加飽足感。她也會在蘋果片上抹一層純花生醬，但強調必須是「100％無糖版本」，因為加糖的花生醬反而會讓血糖波動、影響體重管理。

廣告 廣告

李多慧早餐會吃蘋果抹花生醬。（圖片來源：YouTube 이다혜 李多慧）

另一個引起關注的早餐菜單，是李多慧親自調整比例、反覆試驗出的果昔配方，食用時將香蕉、燕麥、黑豆粉、黑芝麻粉放入果汁杯，再加入冷凍藍莓、覆盆子，最後倒入低脂牛奶打成濃稠飲品。她笑說，這杯果昔之所以花了這麼多時間調整，是因為必須同時「填飽肚子、好喝、又有助減肥」才算合格，「我在減肥的時候，不好吃的東西真的吃不下去。」

若早上得趕著出門，她會把食材直接裝在輕便的隨行果汁機裡，再放進保冰袋攜帶出門，等到有空的時候，買個現成牛奶倒進去，打成果昔就可以立刻喝。

她平時的飲食也以原型食物為主，放假時會到美式賣場採買大量食材，再用真空包裝一一分裝，需要時就隨時可以取用。她分享日常在家會吃的料理，包括用糙米飯、洋蔥、紅蘿蔔、杏鮑菇、橄欖油、少量醬油炒的健康炒飯；晚上還餓的話就用氣炸鍋烤地瓜。如果真的想吃零食，就直接以小包裝的堅果替代，減少加工糖與油脂的攝取。

李多慧平時也相當重視補充保健品。（圖片來源：YouTube 이다혜 李多慧）

除了飲食管理，她也相當重視身體補給。李多慧展示自己的「保健食品區」時笑說：「大家會不會想，我怎麼一睜眼就開始很忙？」她每天吃完早餐後，還會再額外補充含維他命、Omega-3、鎂的營養包，飯後也會喝南韓近年非常熱門的代謝飲，幫助維持體力與消化狀態。此外，睡前她還會再吃肽白錠，幫助保養皮膚。

李多慧在影片裡提醒大家，減肥不能挨餓，更不能逼自己吃難吃的食物，「世界上真的有很多好吃又能減肥的方法」，要找到適合自己的方式，才能持續下去。

延伸閱讀

46歲陳喬恩成功減重「已瘦到47kg」！公開早餐健康菜單：再瘦1kg就回到10年前

44歲哈孝遠3個月狂減18公斤！公開菜單「每天都好飽」 挑對食物吃兩大盤也健康瘦