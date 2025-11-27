李多慧零偽裝逛夜市！洩超兇身材「雪白肌膚被看光」

韓籍啦啦隊女神李多慧。(圖／羅永銘攝)

韓籍啦啦隊女神李多慧，來台發展3年，不僅跨足節目及電影，YT頻道日前已經突破百萬訂閱，經常在社群分享私下日常的她，近來分享零偽裝去逛寧夏夜市的照片，性感又不失清純的造型，吸引9萬人按讚朝聖。

李多慧在Instagram曬出去逛寧夏夜市的照片，她留著一頭及腰的長髮，身穿白色短版上衣，露出零贅肉的腰身，下半身則是搭配深藍色百褶短裙及長襪，整體呈現青春洋溢的學生風格，面對鏡頭時，除了露出與生俱來的甜美笑容，還擺出各種搞怪表情，展現出私下調皮的一面。此外，她也加碼換上身穿白色背心的照片，除了露出整片雪白肌膚，事業線更是若隱若現，引人無限遐想。

李多慧這一系列美照，吸引超過9萬人按讚朝聖，網友紛紛留言：「多慧穿這套也太萌了，超可愛」、「想要跟多慧一起去逛夜市」、「公主真的太漂亮了」、「身為女生都想跟多慧在一起，好可愛」、「想要巧遇野生多慧」。

李多慧團隊宣布正式擴編，開出的職缺為經紀助理和頻道執行企劃，除了月薪4萬以上、周休二日，祭出的福利也是誠意十足，像是入職滿一年後，員工會依表現享有1至3個月年終獎金、提供「機票補助+特別假」，最高補助達3萬台幣，此外，還包括生日禮金1萬台幣等，目前求職者相當踴躍，可見要跟李多慧一起工作，就是相當吸引人的條件之一。

