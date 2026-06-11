李多慧露面回應「北一女校服」爭議：對不起 想當記者喊話「要訪問許光漢」
啦啦隊女神李多慧與籃籃今日久違同台出席活動，兩人一見面就熱情大擁抱，展現不變的好交情。現場除了暢聊近況與感情話題外，李多慧也首度公開回應日前引發熱議的「北一女制服」風波，並大方分享自己對台灣男神許光漢的熱烈喜愛，一談到偶像便瞬間化身小粉絲，逗得全場笑聲不斷。
聖誕節後首同台 現場關心肩膀傷勢
籃籃與李多慧過去在球隊感情深厚，但近期因為時間遲遲搭不上，上次見面已經是聖誕節錄影的時候。籃籃透露，兩人今天一在休息室見面，就興奮地熱情大擁抱。不過，由於李多慧本來肩膀就受傷，在受訪現場面對媒體的貼心關心時，她突然忍不住大喊「啊，肩膀痛」，隨後笑著解釋，自己跳啦啦隊已經有8年的時間，但自己是個帥氣的人，絕對沒有因為傷勢落淚。
回應北一女制服風波 李多慧大方道歉
日前李多慧在台北大巨蛋演出時，因穿著北一女中的綠色制服熱舞，意外引發部分校友與網友質疑「將制服當成商業表演服裝」以及「性化高中學生制服」等爭議。今日受訪談及此事，李多慧展現高EQ坦言，自己並沒有因為這場爭議想哭，並強調非常尊重台灣人的意見。李多慧更誠懇地致歉：「我是外國人，對不起。」她透露這場風波並沒有影響到心情，自己是個很正能量的人，至於未來是否還會穿著台灣的高中制服表演，她則語帶保留地回答「不知道」。
現場暢聊感情話題 李多慧大方告白許光漢
活動現場氣氛輕鬆，媒體也順勢關心起兩人的感情動向。當聊到籃籃近期的緋聞以及各自的理想型時，李多慧大方示愛，透露自己最喜歡的台灣男生就是許光漢，真的很想要和對方見面。她甚至興奮地詢問現場記者：「要去哪裡見？下次訪問可以帶我嗎？」整個人談到許光漢時顯得心花怒放。當被問到如果自己是記者，見到偶像會想問什麼時，李多慧害羞地說最想問「你知道我嗎？」更直率放話，如果許光漢喜歡性感類型的女生，那她就要為了對方變得性感。
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