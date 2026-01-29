李多慧飆台語髒話「哩洗勒X」！柯震東認女神是「理想型」 拒換聯絡方式原因曝光

柯震東（左）嘴甜讚李多慧（右）是男生們的理想型。董孟航攝

男星柯震東與韓籍啦啦隊女神李多慧今（29日）出席運動品牌活動，兩人首度同台，柯震東坦言至今還沒去球場看過李多慧應援，讓李多慧驚訝直呼：「怎麼會！」柯震東隨即急忙解釋：「因為我真的買不到票啦！」為了彌補遺憾，兩人在現場大方承諾，未來要互送球票與電影票。

男星柯震東（左）與韓籍啦啦隊女神李多慧（右）今日出席運動品牌活動。董孟航攝

李多慧客串八點檔 現場飆國罵

近期李多慧跨足影視圈，客串三立八點檔飾演店員，提到拍戲心得，她笑說一開始學台語是從「髒話」入門，現場更不計形象大秀成果，接連飆出「供三洨」、「哩洗勒靠唷」等國罵，反差表現讓全場笑翻，她也讚嘆台灣八點檔演員非常專業，直言：「他們的台詞真的好難！」

柯震東喊話程偉豪寫劇本 鬆口理想型3特質

柯震東日前出席LuLu與陳漢典的婚禮，他與許光漢、邱澤的「三大男神」同框照瘋傳，他謙虛表示感到莫大榮幸，更藉機向導演程偉豪喊話：「趕快寫一個我們三個合作的新劇本！」至於參加完世紀婚禮後是否動了想婚念頭？柯震東連忙搖頭笑說：「先不要吧！雖然很感動，但看他們結婚真的好累。」更自爆從未拜過月老，「我只有演過《月老》而已！」

柯震東被問到理想型，透露自己喜歡「善良、漂亮、做自己」的人，被拱一旁李多慧就是這種人，柯震東也大方表示：「她是每個男生的理想型吧！」被起鬨還是兩人換個聯絡方式， 讓柯震東害羞急忙喊：「先不用！先不用！」

兩人首度同台。董孟航攝



