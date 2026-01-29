李多慧飆髒話「供三洨」！遭林妍霏嘲諷口音 私下聯繫對話曝光

記者林汝珊／台北報導

柯震東、李多慧今（29日）出席運動品牌活動，兩人還一起上台跳舞應援。由於近日柯震東才鬆口要找韓文家教，希望能嘗試台韓合作的作品，並現場韓文自我介紹，比出手指愛心用韓文說「我愛你」，一旁的李多慧也頻頻稱讚。

柯震東講韓文，李多慧給稱讚。（圖／記者鄭孟晃攝影）

日前脫口秀演員林妍霏在橋段中，嘲諷李多慧說中文的口音，甚至開玩笑影射她表裡不一，引起風波。對此，李多慧坦言事件發生後心情並未受影響「我還是做自己」，透露對方上週有電話致歉，「上禮拜她有跟我聯絡，是個很親切的女生。」

李多慧近日也加入三立八點檔客串，笑說只會講台語髒話，包括「供三洨」、「哩洗勒靠」讓現場笑翻。也讚嘆八點檔演員都很厲害，「他們的台詞都好難，而且一早就要起床拍戲」。

李多慧加入三立八點檔客串。（圖／記者鄭孟晃攝影）

