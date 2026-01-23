李多慧首客串八點檔！碰本土劇一哥一姐吐內心話：害怕壞女人

〔記者蕭方綺／台北報導〕啦啦隊女神李多慧日前客串三立八點檔《百味人生》，戲裡白目夫妻檔黃玉榮為哄心情低落的德馨，外出血拚散心，卻因女神李多慧驚喜現身擔任一日店長而瞬間變調。黃玉榮當場化身迷哥，瘋狂追星索簽名、合照，讓一旁的德馨醋意大爆發，夫妻互動笑料百出。這段結合追星、夫妻鬥嘴與生活寫實的橋段，不僅讓李多慧的客串成為亮點，也成功為劇情增添話題與笑點。

拍攝現場笑聲不斷，李多慧客串八點檔展現反差魅力，真誠態度獲劇組一致好評。拍攝當天，黃玉榮頻頻「吃螺絲」，他笑說是故意的，「想讓李多慧多留久一點。」德馨也分享拍攝側記，直誇李多慧十分認真，「鏡頭沒拍到的時候，她一直在背台詞，而且全程用國語對戲，真的很厲害。」

黃玉榮則補充，覺得她本人和電視上有點不一樣，脫口而出：「電視裡很漂亮！」讓李多慧當場睜大眼睛，他隨即趕緊補救笑說：「本人更漂亮，很甜！」德馨也打趣表示，難怪他當天拍攝精神不太集中，「是小鹿亂撞吧！」

聊到八點檔在台灣擁有廣大觀眾群，李多慧也分享自己在韓國看連續劇的經驗。她笑說若看到劇中的壞女人，自己會很生氣想罵人：「我會害怕壞女人。」談到語言學習，她坦言國語仍每天持續努力，台語一般講話還在慢慢學習，直呼「好難學喔！」目前最熟悉的反而是台語髒話，引來現場眾人笑虧：「是先學髒話嗎？」她也可愛回應，希望能一步一步慢慢學好。

對於這次客串演出，劇組一致認為李多慧表現自然、真誠又可愛。被問到最想嘗試的角色，她表示自己平時個性活潑，因此很想挑戰「反差大一點」的角色，現場還即興示範壞女人翻白眼表情，不料一演完，黃玉榮與眾人立刻笑喊：「太可愛了啦！」完全演不出壞感。此外，德馨經常在網路追蹤李多慧資訊，恰巧日前她也發了一篇文，她以表演工作者的角度指出，表演應是尋求共鳴、而非建立在醜化或嘲弄他人之上。看見李多慧的回應既心疼也佩服她的韌性，並寫下：「儘管這世界從不缺少惡意，我們仍要守住內心的那份溫柔。」

