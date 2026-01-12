李多慧首度正面回擊林妍霏！不忍了...親揭未來「1重大改變」

娛樂中心／蔡佩伶報導

來台發展三年的韓籍女神李多慧，憑藉親民性格圈粉無數，不過近日卻遭到脫口秀演員林妍霏調侃私下形象會抽菸、罵髒話，對此，李多慧首度正面回應了。

李多慧在鏡頭前表示最近有聽聞關於她的「中文故事」，但她喊話粉絲們不用擔心，「我真的沒事」，至於遭到影射抽菸，李多慧再三強調「我真的真的真的，我不吸菸」。

李多慧表示「我不吸菸」。（圖／翻攝自Threads）

李多慧還透露針對聲音她也有了不同的想法，喊話未來將會用如同影片中低沉的語氣回應網友，認為這成了她往後進步的機會，最後，李多慧希望大家能夠繼續喜歡她，「2026我會繼續在台灣努力」，影片曝光後，引來眾多粉絲留言打氣。

李多慧喊話2026繼續在台努力。（圖／翻攝自Threads）

三立新聞網提醒您：

吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害

吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

孕婦吸菸 易導致胎兒早產及體重不足

