李多慧首鬆口續約動向！霸氣喊：10年、20年都在台灣
〔記者傅茗渝／台北報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧今(17)日現身外送平台代言活動，換上應景耶誕造型甜美亮相，一登場立刻成為全場「嬌」點。隨著她效力味全龍「小龍女」的合約即將到期，外界高度關注續約動向，她今終於鬆口，透露心中早已有答案，預告將於明年2月親自對外宣布。雖未表明去向，但她展現續留台灣決心，「10年、20年，我一直都會在台灣。」
李多慧本週六也將迎來在台首場大型主持任務，與籃籃搭檔主持台南市政府主辦的「搖滾耶誕演唱會」。她坦言心情既期待又緊張，近期全力投入準備，最大的挑戰是要收斂平時活潑的說話節奏，讓主持更穩定。不過有好友籃籃相伴，讓她安心不少，她也神秘賣關子，透露開場將有「小小表演」，保證觀眾一看就會覺得「很厲害」，吊足大家胃口。
演唱會卡司邀來APINK成員鄭恩地助陣，身為小粉絲的李多慧難掩興奮，笑說自己從高中時期就開始喜歡APINK，不僅追星多年，還曾跳過她們的舞蹈，如今能同台，既期待又害羞，想用韓文直球「告白」。談到耶誕節行程，李多慧透露將返韓陪伴家人，至於跨年是否留在台灣仍未定案，但她表示，心中最大的願望是能帶著爸爸、媽媽一起來台灣跨年。
