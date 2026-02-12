李多慧驚喜現身新北警局！ 化身交通安全宣導女神：毒酒駕OUT！

李多慧受訪時表示：喝酒不開車、開車不喝酒。（圖／記者游承霖攝影）





韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展後，憑藉親民的性格圈粉無數，今天（12日）下午驚喜現身新北市警局，擔任新北市警局「交通安全宣導女神」，與多位藝人共同號召全民拒絕毒酒駕；李多慧受訪時更呼籲民眾：喝酒不開車、開車不喝酒，毒酒駕OUT！

韓籍啦啦隊人氣女神李多慧，今天（12日）下午驚喜現身新北市警局，化身為新北市警局首屆的「交通安全宣導女神」，與現場主持人互動時，李多慧強調，人生只有一次，一定不可以酒駕；李多慧也說，如果在聚會中朋友喝酒後想要酒駕，她會變得很生氣，會幫朋友叫代駕，更會把朋友扛回家，不讓他們酒駕。

李多慧說，如果朋友要酒駕，她會變得很生氣。（圖／記者游承霖攝影）

李多慧在活動後接受媒體連訪時指出，對於能擔任首屆「新北市交通安全宣導女神」她備感榮幸，而被問到毒酒駕相關提問時，李多慧也說，這是違法的行為，一定不要做，「不行就是不行！」

李多慧受訪時表示：喝酒不開車、開車不喝酒。（圖／記者游承霖攝影）

而有媒體問及韓國酒駕狀況時，李多慧說，韓國酒駕也是很嚴重的行為，最後向全民呼籲「喝酒不開車、開車不喝酒」、「毒酒駕 OUT 安全相挺 GO」。

李多慧向粉絲比愛心。（圖／記者游承霖攝影）

新北市警局指出，從今年1月20日開始，實施「酒（毒）駕大執法」，執法至今截至2月8日，取締酒（毒）後駕車計542件，較114年同期增加348件（+179%）；其中10年內累犯達2次以上者48件，較去年同期增加29件（+153%）；另涉及刑法公共危險罪者92件，較去年同期增加13件（+16%）。

新北警也說，在強力執法嚇阻下，新北市酒（毒）駕交通事故已呈下降趨勢，自1月20日起至2月8日止，酒（毒）駕事故共17件，較去年同期下降5件，下降23%，顯示防制成效逐步展現。

方仰寧贈送李多慧小熊玩偶。（圖／記者游承霖攝影）

市警局也說，本次「毒酒駕 OUT 安全相挺 GO」活動，有多名藝人響應，包含高捷、邰智源、梁赫群、嚴立婷、林襄、ANDY老爹及湘荷妹妹等共同響應，其中，國民女神「李多慧」更擔任「新北警反毒酒駕倡議女神」，現身力挺並呼籲民眾喝酒不開車、開車不喝酒，拒絕毒酒駕，讓道路更安全。

李多慧簽署「毒酒駕 OUT 安全相挺 GO」看板。（圖／記者游承霖攝影）

