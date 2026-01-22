李多慧高鐵台中站熱舞「太會搖」 貼身短洋裝險走光

李多慧現身台中高鐵站熱舞。（圖／翻攝IG @le_dahye）

韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展多年，憑藉甜美外型與親切性格成功圈粉無數，無論在球場或社群平台都擁有超高人氣。日前她雖意外被脫口秀演員林妍霏當成段子點名，引發外界討論，但她的心情似乎絲毫未受影響，工作與社群更新依舊照常進行。近日她在IG曬出一段於台中高鐵站熱舞的影片，再度讓粉絲集體暴動。

影片中，李多慧身穿一身棕色貼身短洋裝，合身剪裁勾勒出纖細曲線，搭配長直黑髮自然披肩，整體造型簡約卻相當吸睛，她隨著音樂節奏舞動，動作俐落又不失可愛，過程中不時露出招牌微笑、眨眼放電，親和力十足。最後她還俏皮地蹲下身，對著「台中Taichung」站牌嘟嘴Wink合影，展現滿滿少女感。

廣告 廣告

李多慧也在貼文中幽默寫下：「又是車站」，似乎已習慣在各大交通樞紐留下舞蹈身影。影片曝光後立刻吸引大量網友留言朝聖：「我下輩子要投胎當高鐵台中站站牌」、「多慧跳舞好漂亮，講話又超可愛，好喜歡」、「我沒了多慧」、「多慧好辣，重覆看好幾遍」、「台中高鐵站竟然跳兩次了！」、「多慧太會搖了，辣爆了，被多慧迷倒了啊」、「太短了啦！！！誰去幫忙拉一下」、「好怕多慧會曝光喔」。

不少粉絲更笑稱，希望哪天能在高鐵站巧遇本尊，「歡迎多慧蒞臨台中 ! 甚麼時候才能在高鐵站巧遇多慧呢？」。從球場到車站，李多慧用自然不做作的魅力，再次證明她依舊是粉絲心中難以取代的女神。

更多中時新聞網報導

總ㄟ來開講》網球賣破百億 運彩年銷售710億創新高

蕾娜特驚喜封后嚷「賞我一巴掌」

社宅專案報告 內政部擅改題目