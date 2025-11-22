李多慧高鐵熱舞第二彈！ 撫胸熱舞+電眼…全網噴鼻血
韓國啦啦隊女神李多慧已在台灣發展多年，不久前個人YT頻道更是突破百萬訂閱，令她相當感動，然而最近她則是在IG上分享自己在台中高鐵站的熱舞影片，撫胸熱舞+電眼樣樣來，短短時間就獲得超過10萬人次的按讚，掀起熱議。
李多慧曾在11月中旬分享自己在高鐵左營站的熱舞畫面，當時她身穿透視上衣、極短熱褲，站在高鐵站月台熱舞的畫面，令網友不禁直呼：「連女生都愛看」、「太美了，這樣會讓司機不專心」、「多慧公主太辣了」
然而事隔10天，李多慧昨天又無預警在IG發布「高鐵熱舞第二彈」，這次她現身高鐵台中站，儘管這次她的穿著，較上次來說顯得相對保守，膚色貼身上衣加上緊身牛仔褲，但當她開始熱舞，擺動四肢、撫胸熱舞，時不時又來個撫媚電眼，讓不少網友看了都暈頭轉向。
這段影片才發布短短一個晚上，就已經累積超過10萬人次按讚，眾人紛紛留言：「後面那個大哥可以完全不看多慧我非常佩服」、「多慧太美啦」、「多慧跳舞真的超級好看，力道和動作都超棒」。
