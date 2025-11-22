李多慧高鐵站大解放！貼身上衣藏不住「兇猛曲線」 16秒晃片全網暴動

（記者周德瑄／綜合報導）有「韓國啦啦隊女神」之稱的李多慧，來台發展兩年多，憑藉其甜美笑容和精湛舞藝，持續在台灣維持著高人氣，並積極透過社群媒體與粉絲分享日常生活。

昨日（21日），李多慧在個人 Instagram 上傳了一段僅有 16 秒的熱舞短片，地點選在台中高鐵站內，火辣又俏皮的畫面一曝光，立刻在網路上掀起轟動，吸引了超過百萬人次觀看朝聖。

圖／李多慧在高鐵月台「辣度全開」，差點錯過末班車的畫面超可愛。（翻攝自Instagram／le_dahye）

廣告 廣告

影片中，李多慧以一身俐落又不失性感的穿搭亮相。她上身選穿一件膚色或卡其色的合身微高領長袖上衣，材質具彈性，緊密貼合身形，不僅展現了優雅氣質，更完美地勾勒出她傲人的上圍曲線和纖細的腰部。下半身則搭配黑色長褲，腰間繫上一個小巧的造型釦或蝴蝶樣式皮帶作為點綴，讓整體造型增添了一絲活潑的俏皮感。

只見李多慧在高鐵站內，隨著音樂盡情展現她招牌的搖擺舞姿，舞步到位且充滿活力，其時而甜美、時而自信的臉部表情更是充滿感染力。

然而，這段辣舞的結尾卻出現了有趣的一幕——李多慧跳到一半突然拔腿跑向列車。她本人在影片下方幽默透露：「差點錯過末班車…」，並附上哭笑不得的表情符號，讓粉絲直呼可愛。

這段短短 16 秒的影片迅速累積了大量的觀看次數，粉絲們紛紛湧入留言區大讚：「冬天也好辣」、「多慧跳舞真的超級好看」、「太可愛了」、「老婆太正了啦」，超強的魅力再次證明了她在台灣居高不下的地位。

更多引新聞報導

粿粿哥哥嗆范姜「只會吃軟飯卻還裝大男人」！獲家族遺產實力雄厚支持妹妹

台語女歌手胃癌手術隔天突「翻白眼斷氣」 昏迷285天家屬怒喊要真相

