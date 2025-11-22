李多慧高鐵站「16秒辣舞片」撫胸超犯規！透膚太貼惹網暴動：頭暈目眩
娛樂中心／綜合報導
味全「小龍女」李多慧是第一位來台發展的南韓啦啦隊女神，接地氣的她近日再度掀起社群話題。她在Instagram 上分享一段於 台中高鐵站熱舞的短影片，短短16 秒的畫面曝光後，立刻引爆超過162萬次觀看，網友直呼「太辣太可愛」、「看暈」，更有人笑稱：「今天也搭高鐵，怎麼沒遇到本人！」留言區瞬間被粉絲灌爆。
影片中，只見李多慧身穿一件 貼身膚色高領長袖上衣，服貼的布料完美勾勒出她的優雅曲線，下身則搭配 黑色窄版長褲，腰間以金屬飾扣點綴，展現出性感與俏皮兼具的造型。她的長髮隨舞步飄動，臉上掛著招牌甜笑，撫胸動作超犯規，一會兒扭腰擺臀、一會兒俏皮眨眼比心，整體節奏感強烈又不失律動美，讓人完全移不開視線。
畫面拍攝地點就在「台中高鐵站」的月台前方背景，她在鏡頭前輕快舞動，動作流暢且自信，散發自然的舞台氣場。舞到最後，她突然快步跑向月台出口，還在貼文中幽默寫道：「差點錯過末班車…」並加上一個哭笑不得的表情符號，笑翻粉絲。
影片上線後不到一天便突破162.2萬次觀看，更破11萬讚，網友紛紛湧入留言：「這段太上頭」、「冬天也能辣成這樣」、「多慧的腰太犯規了」、「連錯過車都那麼可愛！」，甚至有粉絲留言：「我就在台中站，為什麼沒撞見！」、「桃園也來一段吧！」
值得一提的是，李多慧近期人氣再創新高，她的影音頻道已於11月 19日正式突破百萬訂閱，讓他正式成為百萬YouTuber。她在限時動態感性表示：「來台灣後的人生像一部戲劇一樣，你們讓我找到繼續努力的理由。」她也承諾會繼續用舞蹈和笑容回饋粉絲的支持。
更多三立新聞網報導
日本天團突取消台、港、中巡演！台歌迷全哀號瘋猜「政治角力」惹禍
胡宇威罕見動怒！不忍了開罵「航空公司」指這地雷服務：人生中最糟一次
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
修杰楷「閃兵風波」事隔1個月首度露面！梧桐妹甜摟同框：愛你
其他人也在看
蔡佩軒結婚2個月 驚喜透露備孕計畫
蔡佩軒9月宣布與新加坡籍丈夫J先生結婚，21日她開心公布新單曲〈5ever〉，歌曲紀錄兩人交往第二年、一次遠距離的心情。她當時在飛機上寫下旋律與歌詞，因為那一刻她已確信對方就是「The one」，歌名〈5ever〉也暗藏告白密碼：「4ever 不夠，我愛你 5ever」。中時新聞網 ・ 1 天前
李多慧高鐵熱舞第二彈！ 撫胸熱舞+電眼…全網噴鼻血
韓國啦啦隊女神李多慧已在台灣發展多年，不久前個人YT頻道更是突破百萬訂閱，令她相當感動，然而最近她則是在IG上分享自己在台中高鐵站的熱舞影片，撫胸熱舞+電眼樣樣來，短短時間就獲得超過10萬人次的按讚，掀起熱議。中天新聞網 ・ 14 小時前
影／李多慧穿緊身衣高鐵熱舞 16秒片百萬人「瞳孔震動」
影／李多慧穿緊身衣高鐵熱舞 16秒片百萬人「瞳孔震動」EBC東森娛樂 ・ 8 小時前
郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看
娛樂中心／楊佩怡報導35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，21日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。民視 ・ 15 小時前
李多慧衣服太貼「炸出花生麻糬」！辣舞16秒震撼百萬人
娛樂中心／楊佩怡報導來自南韓的啦啦隊女神李多慧，憑藉充滿感染力的笑容與精湛舞姿，在台灣刮起的「多慧旋風」久久不滅，甚至帶動我國球團「外援風潮」，來台發展3年地位至今仍無人超越。昨（21）日李多慧在IG上曬出辣舞影片，只見她身穿緊身上衣，在高鐵站狂扭16秒，引發大批網友圍觀。民視 ・ 12 小時前
監獄「直送頂級女模」陪睡！中國大哥「服刑爽當VIP」保險套散落
國際中心／巫旻璇報導泰國曼谷中央監獄近日爆出駭人醜聞，多名獄警疑似收受高額賄賂，金額高達數百萬泰銖，為關押在該處的中國重刑犯打造「豪華特權」。不僅替他們走私大量違禁品、提供電器與生活便利，更離譜的是，還安排中國頂級女模秘密進入監獄，與受刑人進行性交易。事件曝光後，調查人員在監獄樓梯間的密室內找到使用完的保險套與沾滿體液的紙巾，目前相關證物已送交DNA比對，要追查所有涉案人員。民視 ・ 1 天前
壯壯突PO辣照！深V雪白禮服「極致視角」曝
娛樂中心／翁莉婷報導「雙棲啦啦隊女神」壯壯（沈立心）擁有精緻五官、性感腰臀比，曾以透明戰袍登上倫敦時裝週並驚艷全場一戰成名，更被外界受封為「人間水蜜桃」。時常在IG分享現況的她，昨（20）日突上傳一系列「正面挖空解放」照，養眼畫面讓不少粉絲看了直呼「根本可以出一本寫真書」。民視 ・ 1 天前
大陸「田徑女神」吳艷妮哭了！差0.04秒痛失全運會金牌
大陸「田徑女神」吳艷妮在全運會田徑女子100公尺跨欄決賽以12秒85奪下銀牌，僅落後金牌0.04秒，賽後情緒低落，頒獎典禮上掩面落淚。中時新聞網 ・ 1 天前
世界冠軍舞團訪台魔鬼訓練！ Wing Stars將現身台南、高雄、台北快閃
台鋼集團桂田文創啦啦隊Wing Stars向來以整齊劃一的舞步、親切活力的形象，身受粉絲喜愛，在各大活動與賽事中累積高人氣。為持續增進舞蹈實力，世界冠軍舞團The Royal Family近日再度受邀訪台，與Wing Stars展開為期五天的密集訓練。女孩將於台南、高雄與台北三地城市景點快閃演出，展現訓練成果。中天新聞網 ・ 11 小時前
青龍獎／宋慧喬坐台下！孫藝真甜偎玄彬比YA放閃 激動喊：一輩子難忘
第46屆韓國青龍獎今（19日）晚開獎，今晚的最大亮點莫過於玄彬、孫藝真婚後首度同台拿獎，兩人以高人氣搶下粉絲投票的人氣獎，上台領獎時夫妻互動超有愛，孫藝真還甜蜜地靠在玄彬身旁，俏皮比YA放閃，頓時讓青龍獎大冒粉紅泡泡，引爆尖叫聲。鏡報 ・ 3 天前
李雅英長腿、神顏再現！跳AOA神曲《短裙》 粉絲興奮喊：身材曲線好火辣
（娛樂中心／綜合報導）韓籍啦啦隊女神李雅英（Lee Ah-young）11 月 9 日在社群平台釋出最新跳舞影 […]引新聞 ・ 1 天前
金馬獎／跳脫傳統風！衣Ｑ超高 張震長版西裝瀟灑登台
2025第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心隆重登場，被稱為華語電影最高殿堂的金馬獎，吸引海內外電影人齊聚一堂一起度過重要的時刻，星光紅毯上男星爭帥女星爭美，今年就有幾個男星選擇的是非傳統的長版西裝，看起來一樣帥氣。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 3 小時前
金馬紅毯／5美曝光！林依晨產後5月逆襲「透視爆乳」李千娜優雅純白登場
第62屆金馬獎頒獎典禮將於今（22）日於臺北流行音樂中心舉行，來自全世界四面八方的影人齊聚一堂，眾多女星以截然不同的風格優雅亮相，其中五位女星最受矚目，不論氣質、造型或戲劇代表作都引發討論，紅毯5美也曝光了。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
被爆和神通少東已離婚2年 孫正華深夜發文：荒謬至極
現年50歲名模孫正華2008年嫁給神通集團少東苗華斌，日前傳出兩人已離婚，引起外夜討論。對此，孫正華昨深夜發文表示，「這裡是自由台灣，『女性工作＝離婚』思維穿越至封建帝國，荒謬至極！」並註明「文字待續」。太報 ・ 1 天前
影／李多慧穿緊身衣秀凹凸曲線 高鐵站熱舞險錯過末班車
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨韓國啦啦隊女神李多慧（이다혜）上週在社群PO出，一則在高鐵左營站熱舞的影片，當時她身穿黑絲透視的衣服，好身材若隱若現，讓...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
演藝圈明星臉！李沐撞臉踹嬤「Fumi阿姨」 對比圖曝本人認證：真的很像
藝人李沐近日因為演出《如果我不曾見過太陽》再次以驚艷演技打開話題，與曾敬驊的虐心戀情令觀眾揪心不已，二部曲也將全面揭開疑團，今（21）日舉辦第二部曲的媒體茶敘，李沐近日被觀眾發現與日前在台北捷運踢人的長髮男「Fumi阿姨」長相很類似，她也笑說有看到網友評論，連本人也認證喊「真的好像！」趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
影／台網美「全身名牌」吃霸王餐 26秒證據片流出
影／台網美「全身名牌」吃霸王餐 26秒證據片流出EBC東森娛樂 ・ 1 天前
無懼中國通緝現身國際刑事法院！沈伯洋：台灣與民主同盟站在一起
[Newtalk新聞] 中共近日宣布對民進黨立委沈伯洋展開調查並威脅要「全球抓捕」，但沈伯洋不受影響，12日抵達德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，21日又和民進黨立委范雲赴荷蘭出席國際自由聯盟會議。沈伯洋前往荷蘭海牙（Hague）的國際刑事法院時表示，不會畏懼中國紅色通緝令，此行會努力拓展外交，讓國際知道台灣與所有民主同盟站在一起。 沈伯洋深夜發布他在國際刑事法院前的自拍影片提到，他現在人在國際刑事法院，這裡是獨裁者在戰爭罪或大屠殺被審判的地方，非常諷刺的是，作為民主的守衛者，結果他現在反而被獨裁政權所通緝，但他不會感到畏懼。他知道很多台派最近的心情都比較失望，畢竟很多爛法案不斷被通過。 沈伯洋指出，中國的劇本就是要大家失望，失望以後仇恨、仇恨之後冷漠、冷漠之後恐懼，中國對他做過這些事情，但這些劇本對他沒有效果，相信這對台灣人也不會有效果，希望大家留著氣力，這會是一場長期抗戰。稍後他就要進去國際刑事法院，這裡是自由世界跟獨裁政權對陣的最後法治界限，深具意義。 關於此行，沈伯洋說，他是受國際自由聯盟的邀請前往荷蘭，在此聯盟中，有近百個政黨，民進黨是其中之一，自由新頭殼 ・ 15 小時前
李多慧穿緊身衣現身高鐵 熱舞秀凹凸曲線「險錯過末班車」好糗
韓國啦啦隊女神李多慧2023年來台發展，先在樂天桃猿啦啦隊擔任樂天女孩，去年轉戰為味全龍應援。常在社群網站分享近況的她，最近曬出自己穿緊身衣在台中高鐵站熱舞的影片，凹凸有致的曲線和小蠻腰超吸睛，她下秒自嘲跳得太忘我，差點錯過末班車，笑翻粉絲。中時新聞網 ・ 11 小時前
「打者翔平」限定？大谷翔平傳出強烈參賽意願 想為日本拚WBC連霸
洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平是否出戰2026年世界棒球經典賽，成為日本球界焦點。《產經新聞》報導指出，大谷已向身邊人士表達強烈參賽意願，盼能再披日本武士隊球衣，挑戰衛冕霸業。鏡報 ・ 1 天前