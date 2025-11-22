李多慧高鐵站「16秒辣舞片」撫胸超犯規！透膚太貼惹網暴動：頭暈目眩

娛樂中心／綜合報導

味全「小龍女」李多慧是第一位來台發展的南韓啦啦隊女神，接地氣的她近日再度掀起社群話題。她在Instagram 上分享一段於 台中高鐵站熱舞的短影片，短短16 秒的畫面曝光後，立刻引爆超過162萬次觀看，網友直呼「太辣太可愛」、「看暈」，更有人笑稱：「今天也搭高鐵，怎麼沒遇到本人！」留言區瞬間被粉絲灌爆。

影片中，只見李多慧身穿一件 貼身膚色高領長袖上衣，服貼的布料完美勾勒出她的優雅曲線，下身則搭配 黑色窄版長褲，腰間以金屬飾扣點綴，展現出性感與俏皮兼具的造型。她的長髮隨舞步飄動，臉上掛著招牌甜笑，撫胸動作超犯規，一會兒扭腰擺臀、一會兒俏皮眨眼比心，整體節奏感強烈又不失律動美，讓人完全移不開視線。

李多慧在台中高鐵站口熱舞16秒，透膚上衣撫胸動作太犯規。（圖／翻攝自李多慧IG）

畫面拍攝地點就在「台中高鐵站」的月台前方背景，她在鏡頭前輕快舞動，動作流暢且自信，散發自然的舞台氣場。舞到最後，她突然快步跑向月台出口，還在貼文中幽默寫道：「差點錯過末班車…」並加上一個哭笑不得的表情符號，笑翻粉絲。

影片上線後不到一天便突破162.2萬次觀看，更破11萬讚，網友紛紛湧入留言：「這段太上頭」、「冬天也能辣成這樣」、「多慧的腰太犯規了」、「連錯過車都那麼可愛！」，甚至有粉絲留言：「我就在台中站，為什麼沒撞見！」、「桃園也來一段吧！」

值得一提的是，李多慧近期人氣再創新高，她的影音頻道已於11月 19日正式突破百萬訂閱，讓他正式成為百萬YouTuber。她在限時動態感性表示：「來台灣後的人生像一部戲劇一樣，你們讓我找到繼續努力的理由。」她也承諾會繼續用舞蹈和笑容回饋粉絲的支持。

