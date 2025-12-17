李多慧鬆口啦啦隊動向 承諾20年都在台發展

李多慧出席外送平台活動。（圖／方萬民攝）

韓國啦啦隊女神李多慧來台發展兩年，今（17日）出席外送平台活動，被問到接下來的動向，她未正面回應是否續留「小龍女」，但強調她已經有答案，明年2月應該就會揭曉，「我一定會留在台灣，10、20年我一直都在台灣。」

李多慧本周六將搭檔籃籃主持台南「搖滾耶誕演唱會」，她坦言最大的困難是「講話的部分」，因為平時和籃籃是朋友，相處時常常開玩笑，但這次是聖誕節活動，需要比較正經的感覺，目前仍在努力練習中。即將與Apink成員恩地同台，她也開心表示高中時曾跳過Apink的舞，屆時會用韓文跟對方告白：「你好，我是你的粉絲，我愛你。」

廣告 廣告

談到是否會在聖誕節交換禮物，李多慧表示當天其實不在台灣，她和籃籃平時因工作忙比較難碰面，但雙方都有準備彼此的生日禮物，預計星期五排練時會再見面，到時會交換未送出的生日禮物。

李多慧本周將攜手藍藍主持台南活動。（圖／方萬民攝）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

爺爺堅持買咖啡遭拒！超商店員謊稱「賣完了」原因曝 網讚：好溫柔

甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散

「鹽酥鴨老闆」酒駕撞死清潔員 民眾黨中評會擬開除黨籍