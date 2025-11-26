李多慧「徵員工」條件曝光！月薪4萬起＋機票補助3萬 生日禮1萬

李多慧製作團隊宣布擴編。（圖／池宗玲攝）

韓籍啦啦隊女神李多慧，來台3年人氣持續攀升，不僅跨足節目及電影，YT頻道日前突破百萬訂閱，隨著工作量遽增，她的製作團隊宣布正式擴編，徵才內容祭出超有誠意的福利制度，讓許多人想前往面試，希望能跟李多慧變成工作夥伴。

李多慧團隊在人力銀行徵才，職務為經紀助理和頻道執行企劃，月薪為4萬以上，工作內容為YouTube影片企劃、腳本、執行、拍攝及剪輯等，應徵者需要具備主導節目方向與製作的能力，還要能掌握流量趨勢，規劃頻道未來走向，雖然團隊有口譯人員，還是希望應徵者具備基礎韓文能力，如果會開車，則是加分條件，其他內容包括試用期三個月、工作時間為週一至週五，早上十點到晚上七點，工作地點則在台北萬華一帶，提供基本勞健保和年假制度。

李多慧在人力銀行徵才。(圖／104人力銀行)

李多慧在人力銀行徵才。(圖／104人力銀行)

李多慧團隊給出的福利制度，可以說是誠意十足，入職滿一年後，員工會依表現享有1至3個月年終獎金，還提供「機票補助+特別假」，最高補助達3萬台幣，此外，還包括生日禮金1萬台幣，入職半年後，工作服裝與配件補助2萬台幣，以及婚喪喜慶的各種補助，制度可以說是相當完善。

雖然能近距離跟李多慧工作，不過需要具備專業技能，以及發想出各種創意，可見工作不如想像般輕鬆，但仍擋不住許多人應徵，目前求職網上顯示超過30人投遞，被評定為「極為活躍」。

