李多慧「排隊買丹丹」被抓包！高鐵上熱血開啃 超萌進食畫面曝

（記者洪承恩／綜合報導）南韓啦啦隊女神李多慧來台發展後人氣一路攀升，從樂天轉戰味全龍後聲勢不減，親民作風更是圈粉無數。近日她因一段在台南親自排隊買「速食南霸天」丹丹漢堡的影片，再度成為網路熱議焦點，零遮掩、零架子的模樣，讓不少粉絲直呼太可愛。

影片中可見，李多慧身穿黑色細肩帶背心，正面剪裁小露性感，轉身後背部挖空設計相當吸睛，下半身則搭配深灰色寬鬆運動褲，整體走上窄下寬的休閒路線，在人群中依舊相當亮眼。她全程未戴口罩或墨鏡，臉上僅淡妝示人，展現自然又大方的一面。

圖／李多慧近日到台南，排隊購買丹丹漢堡。（翻攝李多慧IG）

原來李多慧當天南下工作，趁著空檔特地前往丹丹漢堡外帶餐點。經紀人透露，她一早起床就傳訊息直喊「我想吃丹丹」，排隊時滿臉期待，還忍不住對著鏡頭抱怨：「為什麼丹丹台北沒有？」拿到紙袋後立刻露出滿足笑容，畫面相當療癒。

圖／李多慧近日到台南，排隊購買丹丹漢堡。（翻攝李多慧IG）

不只如此，鏡頭後段還捕捉到她搭高鐵途中大口享用丹丹漢堡的模樣，完全沉浸在美食時刻。李多慧也親自現身留言區笑說，這正是她每次到台南、高雄時特別興奮的原因，真實反應引發粉絲共鳴。

影片曝光後迅速吸引大量網友朝聖，留言區熱鬧非凡，不少人笑稱她成功代言南部美食，也有人熱情推薦必點套餐。專家級粉絲更補充丹丹漢堡僅限中南部展店的背景，更稱丹丹擁有「速食南霸天」的美譽，讓不少沒品嘗過的粉絲躍躍欲試。

