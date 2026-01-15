李多慧「男友視角」曝光！羞喊理想型：喜歡肚子QQ的男生

啦啦隊女神李多慧近日擔任網路節目《明星開拍中》來賓，讓她以「男友視角」進行沉浸式戀愛互動，從甜蜜曖昧到台味日常一次包辦，堪稱粉絲福利最滿的一集。不只形象大突破，李多慧也在節目中大方聊起理想型，她坦言喜歡個性親切的人，還笑說自己特別喜歡「肚子QQ的男生」。

李多慧（前排中）近日擔任《明星開拍中》來賓。（圖／TVBS提供）

李多慧透露特別喜歡「肚子QQ的男生」。（圖／TVBS提供）

李多慧以「男友視角」與觀眾進行沉浸式戀愛互動。（圖／翻攝自明星製作公司 Stars,Take Action! YouTube）

而在「男友視角」的戀愛互動橋段中，主持人陳漢典飾演李多慧的「節目男友」，頻頻被擔任本集導演的Lulu在旁下指令「摸她的頭」、「餵她」，讓他相當難為情，笑說自己明明是在工作，但同時也是Lulu的老公，當下其實非常不知所措。

廣告 廣告

陳漢典（中）飾演李多慧的「節目男友」，頻頻被擔任本集導演的Lulu（左）在旁下指令。（圖／TVBS提供）

李多慧在節目中挑戰超反差的「台式8+9」角色。（圖／TVBS提供）

風田稱讚李多慧特別討喜，就算她是在罵髒話，大家在一旁也是笑得很開心。（圖／TVBS提供）

除了甜蜜互動，李多慧更在節目中挑戰超反差的「台式8+9」角色，在撞球館情境中不只語氣瞬間變得兇狠，還多次爆粗口，從女神秒變狠妹的畫面讓現場全笑翻，讓同為來台發展的風田也稱讚：「她特別討喜，這個部分是學不來的，就算她是在罵髒話，我們在旁邊也是笑得很開心」。

延伸閱讀

WBC/韓國隊後勤支援充足 兩隊醫「一個顧上面、一個顧下面」

WBC/陳江和生日願望！ 盼學弟帶他包機前進邁阿密

WBC/去年常遇龍恩 鄭宗哲上壘後寒暄：一周只能聊一次