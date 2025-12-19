李多慧、籃籃聯手主持 「台南好young」首場耶誕搖滾演唱會12/20登場！

李多慧說，自己主持大型活動的處女秀就在台南，請大家鎖定「2026台南好young」首場耶誕搖滾演唱會。（圖：南市府提供）

台南除了美食好吃、景點好玩，更有精彩好看的耶誕、跨年演唱會！「2026台南好young」首場耶誕搖滾演唱會將於12月20日於永華市政中心西側廣場登場，韓國啦啦隊女神李多慧把自己擔任大型活動主持的處女秀獻給台南，當天她將攜手閨密綜藝小天后、樂天女孩籃籃，共同擔綱主持。

而面對同樣來自韓國的影歌視三棲藝人鄭恩地、人氣女團UNIS，李多慧又會蹦出怎樣的精彩對話呢？籃籃說，絕對讓你印象深刻，更要各位粉絲「記得輸入應援事項喔，12月20日台南市永華市政中心西側廣場，我們不見不散！」。

台南市長黃偉哲表示，「2026台南好young」耶誕跨年卡司，集結台、港、韓、日等近40組高知名度藝人、團體演出，主持人選更是萬中取一，除了31日跨年夜廣播金鐘主持得主吳建恆、金鐘綜藝節目主持提名徐凱希，首場耶誕搖滾演唱會主持人，更是天花板等級的啦啦隊女神籃籃與李多慧，強強聯手。

黃偉哲強調，台南耶誕、跨年經費非全台最高，但精彩度、多樣性與創意，絕對是名列前茅。邀請大家與三五好友、家人來參加這班如金馬奔騰、星光熠熠的「台南好young」耶誕跨年列車，並順道深度旅遊台南，一起感受台南的熱情，迎接2026！

台南市政府指出，台南購物節活動已全面啟動，只要50元，就可以抽價值百萬元的Toyota全電動車大獎，活動至明（2026）年3月1日，而且追溯自今（114）年7月1日起的發票都可以登錄，活動期間涵蓋市場、夜市、地方商圈及新化年貨大街等多元場域，從買菜、逛市集到採辦年貨，都有機會中獎。

（陳婉玲報導）