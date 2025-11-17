李多慧「維持48公斤」秘訣曝光！網一看「早餐搭配」驚呆
娛樂中心／于士宸報導
來自南韓的啦啦隊女神李多慧，憑藉陽光燦爛的笑容與精準俐落的舞步，在台灣掀起的「多慧旋風」至今熱度不減，更意外帶動中職球團紛紛網羅外援，成為新一代指標性人氣成員。喜歡透過社群分享生活的她，昨晚（16）在個人YouTube頻道發布新片，首次公開自己維持纖細身材的私房祕訣。其中，最引爆粉絲討論的，莫過於她親自示範的「獨家早餐配方」，影片上線不到一天，就吸引將近 18 萬人湧入觀看。
啦啦隊女神李多慧憑藉精緻臉蛋及傲人身材擄獲大批鐵粉。（圖／翻攝自IG ＠le_dahye）
李多慧分享早餐配方「蘋果搭配無加糖純花生醬」，強調蘋果皮友大量膳食纖維，所以一定都不削皮享用。（圖／翻攝自이다혜 李多慧 Youtube）
李多慧分享果汁製作方法，既有營養，又有飽足感。（圖／翻攝自이다혜 李多慧 Youtube）
至今來台發展已超過3年的李多慧，不僅在球場上活力滿滿、應援時魅力爆棚吸引大批鐵粉，就連私下身材管理都毫不馬虎，擁有結實肌肉、纖細小蠻腰的她，也讓不少網友好奇她平時究竟是靠什麼飲食與作息，才能保持如此完美狀態。昨日，李多慧親自拍片解答粉絲疑雲，分享自己長年維持48公斤的秘訣。影片中，李多慧起床第一件事就是先洗漱，接著喝一大瓶水補充足夠水分，她表示自己平時的早餐通常都是吃水果或打果汁來喝，緊接著開始示範第一種早餐組合「蘋果搭配無加糖純花生醬」，強調蘋果皮友大量膳食纖維，所以一定都不削皮享用。另外，李多慧也公開第二種組合，在果汁杯添加香蕉、燕麥、黑豆粉、黑芝麻粉、冷凍莓果，最後添加低脂牛奶，就可以當作一餐，既有營養，又有飽足感，自己常常放在保冰袋裡面帶出門，可以隨時拿出來喝。
有外出工作時，李多慧會準備沙拉當作餐點。（圖／翻攝自이다혜 李多慧 Youtube）
不僅如此，李多慧也會到美式賣場購買原形食物，帶回家後再用真空包裝處理。李多慧也分享有工作時，會自備沙拉當作餐點吃，宵夜則選擇富含營養的烤地瓜來解饞。影片曝光後，不少網友對李多慧自律的飲控驚呆，留言大讚：「看到這種自律生活真的很佩服，尤其在飲食控制方面」、「換成我肯定連一半都做不到多慧這樣認真努力」、「真的好健康.....如果我有多慧一半的努力應該就會減肥成功了XDD」、「只能說多慧的行動力跟毅力真的異於常人」、「多慧老師太瘦了要多吃一點東西」、「不得不說多慧對於身材管理、外型要求真的超認真，那樣吃真的超容易餓，加上啦啦隊活動量超大，很不容易」。
原文出處：李多慧首公開「維持48公斤」秘訣！獵奇「早餐1搭配」網一看驚呆：好健康…
更多民視新聞報導
謝侑芯遭「假閨蜜」利用！2好友「怒揭內幕」：吃人夠夠
義披薩店「公審台客」才道歉！網曬「1圖」疑老闆動粗口
2025「全球最富城市」不是紐約！台北勇奪「這名次」
其他人也在看
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光
網紅館長（陳之漢）遭3名元老級員工毀滅式爆料，除了金錢糾紛外，還將其私生活全掀上檯面，包括館長不舉，及逼迫高階主管小偉傳私密照助興，甚至2度要求他床戰館嫂。對此，館長同日晚間直播回應，反控對方斷章取義、恐嚇取財，同時曝光館嫂第一時間反應。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
女兒傳祕戀鮮肉國手2年！ 木村拓哉自曝見男方第一反應
日本男神木村拓哉的24歲大女兒木村心美（Cocomi），月初被周刊爆料與排球國手小川智大低調交往2年，還外出甜蜜共度4天3夜，即使雙方未正面回應戀情，仍掀起一番討論。木村拓哉日前登上節目受訪，提到「女兒帶男友回家」的問題，他則大方坦承會先出現「嘖」的反應。中時新聞網 ・ 4 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 天前
阿Ken曝無法與安心亞交往原因！自揭理想型 「找尋我的陶晶瑩」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人阿Ken在演藝圈打滾多年，主持方面表現亮眼。感情方面，自Lulu和陳漢典這對主持搭檔在近期宣布結婚後，他與一同主持節目...FTNN新聞網 ・ 1 天前
Andy鬧翻家寧影片奪走鐘最大獎！ 上台2度哽咽：我媽說不可以害人
Andy老師15日參加走鐘獎，他以鬧翻家寧那支影片拿下「年度個人創作者獎」，他一上台先停頓了5秒，一開口感謝完走鐘獎和評審後，便開始哽咽，「這個獎對我來說是一個很大的肯定。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
包水餃養3兒惹哭網⋯夫走了罹癌單親媽一肩扛：2兒子車禍亡「無法出貨」
在網路上小有名氣的「李爸水餃」，起初創立是因為擔任廚師的李男，因為車禍罹患睡眠呼吸中止症，盧妻又罹癌需治療，不向命運低頭開始製作手工水餃，養大3個兒子。豈料，命運造化弄人，李男多年前過世，盧妻接手繼續經營，16日粉專更新「無法出貨」訊息，竟是二兒子在上班中車禍，不幸離世。消息曝光後，不少網友相當心疼李家遭遇，紛紛留言打氣，希望能盡一份心力。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
艾蜜莉布朗回憶19歲首次試鏡「被嚇壞」坦言人生因《穿著Prada的惡魔》而改變！
全球影迷引頸期盼的《穿著Prada的惡魔2》終於在相隔近20年後正式宣布推出續集，讓粉絲激動不已。片中飾演關鍵角色「艾蜜莉」的艾蜜莉布朗（Emily Blunt）近日接受《Elle》雜誌專訪時，也難掩興奮之情，直呼重返這部作品讓她格外感動，因為這部電影徹底改變了她的人生。訪談中更罕見回憶起19歲首次試鏡的慘烈經驗，坦言當年真的被導演的「特殊情境」嚇壞！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 18 小時前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 1 天前
金雞最尷尬！《哪吒2》奪獎「沒人要出席」 陸網怒抱不平：不領也沒差
第38屆中國電影金雞獎15日晚間於福建廈門舉行，《哪吒之魔童鬧海》拿下最佳美術片，不過頒獎現場卻出現罕見畫面——導演沒到、製作團隊沒到、片方也沒到，台上無人領獎。頒獎嘉賓蘇有朋只得代表宣布，主創正全力投入下一部作品，獎座將由組委會日後寄送。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Ella淚灑舞台「從沒想過能開個唱」 Selina、Hebe送暖逼哭她
Ella陳嘉樺15、16日在長沙舉行「It’s Me 艾拉主意」個人巡迴演唱會，好姐妹Selina與Hebe特別獻上花籃祝福，寫下：「心甘情願一直迷，心中只有艾拉主意，享受屬於妳的舞台，就算臉部抽動我們一樣愛。」讓Ella在後台看到這份暖心祝福當場淚流不止。Yahoo娛樂訊息 ・ 4 小時前
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈EBC東森娛樂 ・ 19 小時前
蘇有朋赴中被猛捧「看你長大」！下秒「1幕翻車太糗」網笑：假粉
娛樂中心／綜合報導第38屆中國金雞獎搶在第62屆台灣金馬獎頒獎前一週舉辦典禮，不只主持人請來台灣蘇有朋，曾經獲得金鐘肯定的林依晨與台灣雙金影帝吳慷仁也以「華語電影推介人」參與，其中蘇有朋特地提早於12日來到廈門彩排，沒想到典禮當天竟發生同樣擔任主持的中國男星鄧超，熱情在直播當中表明自己「看蘇有朋長大」，下秒卻自爆大翻車的尷尬場面，讓中國網友看了都笑瘋。民視 ・ 7 小時前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
塑料兄弟情！館長「被問1事」翻臉開噴汪小菲、蔡董 音檔曝光
網紅館長（陳之漢）近日遭到昔日戰友「大師兄」李慶元與成吉思汗高階主管小偉的毀滅式爆料，踢爆館長不僅介入人家感情，還性騷擾男員工，要小偉傳私密照、甚至暗示要「三人行」，其中一段錄音還可以聽到，館長大罵旺旺集團董事長蔡衍明以及中國商人汪小菲，影片曝光後隨即引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
謝侑芯火化！好友不捨發聲「躺在那邊25天」 雪碧再開撕假面閨密
網紅謝侑芯驟逝馬來西亞消息震撼社會大眾，就連歌手黃明志都牽扯其中，全案轉往謀殺方向偵辦後，謝侑芯遺體也被送往吉隆坡醫院解剖調查，歷經25天終於被警方准許領出火化。她的閨密、網紅雪碧及謝薇安近日也接連發聲。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
高雄經營35年丹丹漢堡證實熄燈！ 顧客崩潰：沒辦法接受
被網友們封為「南霸天」的丹丹漢堡，是不少人到南部都會品嘗的美食，不過近日傳出在高雄大社區中山路上經營長達35年的大社店即將熄燈，今（17）日中午該店po文證實將只營業至11月底，消息曝光引起許多網友湧入留言。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
震撼！必勝客將拔掉「這經典」披薩 臉書長文證實民眾傻眼
生活中心／徐詩詠報導先前傳出開除「2種經典口味」的連鎖披薩業者必勝客，今（17）日稍早再度證實將拔掉經典口味「和風章魚燒」，相關貼文曝光後讓不少民眾哀號，更有人趕在商品下架前夕火速訂購。雖然有部分網友懷疑是行銷手法，但也有人大嘆如果真的消失，將不會再去吃。民視 ・ 4 小時前
地表最強弟弟收割機！宋茜分手多年重逢舊愛 大談「差9歲姊弟戀」
由宋茜、陳星旭主演的《我們的翻譯官》將自18日起晚間十點播出。宋茜和陳星旭戲裡是分手多年的校園情侶，戲外女大男小，相差9歲，她過去也有幾部作品是姐弟CP的搭配，宋茜透露並非刻意選擇，只是剛好合作的對象年紀比自己小。而在現實中，宋茜表示希望是能和對方互相照顧的雙向交流，她笑說：「就是想得到什麼？妳也要付出一些嘛！」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前