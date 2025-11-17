李多慧「維持48公斤」秘訣曝光！網一看「早餐搭配」驚呆

娛樂中心／于士宸報導

來自南韓的啦啦隊女神李多慧，憑藉陽光燦爛的笑容與精準俐落的舞步，在台灣掀起的「多慧旋風」至今熱度不減，更意外帶動中職球團紛紛網羅外援，成為新一代指標性人氣成員。喜歡透過社群分享生活的她，昨晚（16）在個人YouTube頻道發布新片，首次公開自己維持纖細身材的私房祕訣。其中，最引爆粉絲討論的，莫過於她親自示範的「獨家早餐配方」，影片上線不到一天，就吸引將近 18 萬人湧入觀看。





李多慧首公開「維持48公斤」秘訣！獵奇「早餐1搭配」網一看驚呆：好健康…

啦啦隊女神李多慧憑藉精緻臉蛋及傲人身材擄獲大批鐵粉。（圖／翻攝自IG ＠le_dahye）

李多慧分享早餐配方「蘋果搭配無加糖純花生醬」，強調蘋果皮友大量膳食纖維，所以一定都不削皮享用。（圖／翻攝自이다혜 李多慧 Youtube）









李多慧分享果汁製作方法，既有營養，又有飽足感。（圖／翻攝自이다혜 李多慧 Youtube）





至今來台發展已超過3年的李多慧，不僅在球場上活力滿滿、應援時魅力爆棚吸引大批鐵粉，就連私下身材管理都毫不馬虎，擁有結實肌肉、纖細小蠻腰的她，也讓不少網友好奇她平時究竟是靠什麼飲食與作息，才能保持如此完美狀態。昨日，李多慧親自拍片解答粉絲疑雲，分享自己長年維持48公斤的秘訣。影片中，李多慧起床第一件事就是先洗漱，接著喝一大瓶水補充足夠水分，她表示自己平時的早餐通常都是吃水果或打果汁來喝，緊接著開始示範第一種早餐組合「蘋果搭配無加糖純花生醬」，強調蘋果皮友大量膳食纖維，所以一定都不削皮享用。另外，李多慧也公開第二種組合，在果汁杯添加香蕉、燕麥、黑豆粉、黑芝麻粉、冷凍莓果，最後添加低脂牛奶，就可以當作一餐，既有營養，又有飽足感，自己常常放在保冰袋裡面帶出門，可以隨時拿出來喝。





有外出工作時，李多慧會準備沙拉當作餐點。（圖／翻攝自이다혜 李多慧 Youtube）





不僅如此，李多慧也會到美式賣場購買原形食物，帶回家後再用真空包裝處理。李多慧也分享有工作時，會自備沙拉當作餐點吃，宵夜則選擇富含營養的烤地瓜來解饞。影片曝光後，不少網友對李多慧自律的飲控驚呆，留言大讚：「看到這種自律生活真的很佩服，尤其在飲食控制方面」、「換成我肯定連一半都做不到多慧這樣認真努力」、「真的好健康.....如果我有多慧一半的努力應該就會減肥成功了XDD」、「只能說多慧的行動力跟毅力真的異於常人」、「多慧老師太瘦了要多吃一點東西」、「不得不說多慧對於身材管理、外型要求真的超認真，那樣吃真的超容易餓，加上啦啦隊活動量超大，很不容易」。





原文出處：李多慧首公開「維持48公斤」秘訣！獵奇「早餐1搭配」網一看驚呆：好健康…

