李多慧「聖誕3套戰袍」影片掀暴動 甜辣間切換粉絲狂重播

李多慧發文與粉絲互動，笑問：「聖誕節穿什麼？」（圖／翻攝自李多慧IG）

韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展已滿3年，憑藉親民性格與充滿爆發力的舞台魅力，迅速累積高人氣，不僅成為球場最吸睛的焦點，近年更跨足綜藝節目與電影領域，事業版圖持續擴大，她經營的YouTube頻道也正式突破百萬訂閱，再次證明其超強吸粉實力。隨著聖誕節腳步逼近，李多慧也提前送上節日驚喜，於15日晚間在Instagram公開一段「聖誕3戰袍」熱舞影片，短短26秒立刻引爆粉絲熱議。

影片中，李多慧一口氣換上三套不同風格的聖誕造型，在可愛與性感之間自由切換。第一套她放下一頭浪漫長髮，穿上紅白配色的聖誕風兩截式服裝，露出結實腹肌與纖腰線條，頭上的聖誕帽與蝴蝶結裝飾更添節慶氛圍，性感中又不失活力。

廣告 廣告

李多慧換上3套聖誕戰袍寵粉。（圖／翻攝自李多慧IG）

第二套則換上粉嫩色系的連身居家服，頭戴毛毛貓耳帽、手拿零食，寬鬆柔軟的穿搭走的是慵懶可愛路線，搭配她自然俏皮的舞步，瞬間融化粉絲的心；最後一套造型火力全開，以紅色平口小洋裝火辣亮相，絨毛滾邊搭配背面綁帶細緻亮點設計，襯托出她纖細肩頸與甜美氣質，綁起的高丸子頭更增添少女感。

李多慧隨文簡單寫下：「你聖誕節穿什麼？」看似隨性的提問，卻成功引發粉絲瘋狂互動。影片曝光後，不少網友笑稱「怎麼可以有人同時又可愛又辣又美」、「好喜歡，聖誕公主」、「謝謝多慧送給我們最好的耶誕禮物」、「多慧的背肌太美了」、「暈爛」，留言區瞬間被愛心與讚嘆洗版。

更多中時新聞網報導

立專法 疊單不再？Uber喊漲價 工會批製造恐慌

PLG》罰丟17球 領航猿仍摘開季3連勝

李國超補辦喜宴 高欣欣圓夢披白紗