李多慧、藍藍、Yerin同款～韓國olive young人氣美妝推薦，台灣買得到

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李多慧、藍藍開箱化妝包！全是olive young人氣好物，台灣在康是美都買得到～最新登台的韓國美妝品牌，還有Yerin鄭睿隣也愛用的nooni！

李多慧、藍藍開箱化妝包！olive young人氣美妝康是美買得到

李多慧、藍藍開箱化妝包！olive young人氣美妝康是美買得到圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

台韓美妝零時差！打開李多慧、藍藍的化妝包，在韓國olive young熱賣的人氣美妝品牌，台灣康是美全都買得到！藍藍推爆BIOHEAL BOH《維他命B5積雪草保濕修護潤澤噴霧》，水感層+乳霜層，清爽如水卻又有超強保濕力！柔霧般的細緻噴霧可當化妝水、外出補水保濕噴霧，甚至也能當完妝後的水光噴霧！

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李多慧、藍藍開箱化妝包！olive young人氣美妝康是美買得到圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

李多慧最愛wakemake《量身訂製柔光16色眼影盤》，韓系低飽和色彩結合柔霧、珠光、亮片多種質地，一盒就能完成所有妝容需求！多慧分享自己日常妝、約會妝、啦啦隊妝都靠這一盒，顯色服貼不飛粉，她特別推薦粉紅色！還有兩人都愛用的colorgram《糖葫蘆果汁牛奶水光唇釉》，柔和的水光感打造水潤透亮的唇妝，上唇一秒澎潤減齡，單擦疊擦都美到令人心動！推薦#06烏龍荔枝 溫柔粉裸色、#07水潤無花果 低飽和玫瑰粉色，2大絕美色號絕對必收！

Yerin睿隣愛用的nooni，酷澎搶先開賣

Yerin睿隣愛用的nooni，酷澎搶先開賣圖片來源：IG@Yerin、造咖編輯Vicky拍攝

Yerin同款韓國純淨美妝品牌nooni，也在酷澎搶先開賣！nooni韓文發音為「雪」之意，代表品牌核心簡單純淨的植萃成分，並強調環保永續！明星商品為《蘋果精萃美唇油》，在Amazon銷售第一！輕盈的水感質地有淡紋潤澤效果，能賦予雙唇晶瑩飽滿的水光感，並隨pH值變色呈現自然粉嫩！人氣色號為#蘋果莓果、#蘋果牡丹與#蘋果李子，Yerin同款色號則是#蘋果香草，美唇油皆有淡淡染唇效果，兼具保養、潤色與持妝力。

Yerin睿隣愛用的nooni，酷澎搶先開賣圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

Yerin睿隣愛用的nooni，酷澎搶先開賣圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

除了明星商品美唇油，nooni潔顏商品也同步上市，卸妝油獨家「無水精萃油」質地清爽如水，富含10種植萃精油與水楊酸，能在卸除彩妝同時深入毛孔代謝角質髒污，穩膚兼保濕！還有洗卸合一的洗面乳也是人氣商品，極少用量就能打出超綿密雲朵泡泡，富含白花複方與大馬士革玫瑰精萃，潔淨肌膚同時也有嫩白透亮效果。nooni於酷澎官方旗艦店搶先開賣，7月於MEMEBOX官網正式上市！

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