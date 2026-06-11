李多慧、藍藍、Yerin同款～韓國olive young人氣美妝推薦，台灣買得到
李多慧、藍藍開箱化妝包！全是olive young人氣好物，台灣在康是美都買得到～最新登台的韓國美妝品牌，還有Yerin鄭睿隣也愛用的nooni！
李多慧、藍藍開箱化妝包！olive young人氣美妝康是美買得到
台韓美妝零時差！打開李多慧、藍藍的化妝包，在韓國olive young熱賣的人氣美妝品牌，台灣康是美全都買得到！藍藍推爆BIOHEAL BOH《維他命B5積雪草保濕修護潤澤噴霧》，水感層+乳霜層，清爽如水卻又有超強保濕力！柔霧般的細緻噴霧可當化妝水、外出補水保濕噴霧，甚至也能當完妝後的水光噴霧！
李多慧最愛wakemake《量身訂製柔光16色眼影盤》，韓系低飽和色彩結合柔霧、珠光、亮片多種質地，一盒就能完成所有妝容需求！多慧分享自己日常妝、約會妝、啦啦隊妝都靠這一盒，顯色服貼不飛粉，她特別推薦粉紅色！還有兩人都愛用的colorgram《糖葫蘆果汁牛奶水光唇釉》，柔和的水光感打造水潤透亮的唇妝，上唇一秒澎潤減齡，單擦疊擦都美到令人心動！推薦#06烏龍荔枝 溫柔粉裸色、#07水潤無花果 低飽和玫瑰粉色，2大絕美色號絕對必收！
Yerin睿隣愛用的nooni，酷澎搶先開賣
Yerin同款韓國純淨美妝品牌nooni，也在酷澎搶先開賣！nooni韓文發音為「雪」之意，代表品牌核心簡單純淨的植萃成分，並強調環保永續！明星商品為《蘋果精萃美唇油》，在Amazon銷售第一！輕盈的水感質地有淡紋潤澤效果，能賦予雙唇晶瑩飽滿的水光感，並隨pH值變色呈現自然粉嫩！人氣色號為#蘋果莓果、#蘋果牡丹與#蘋果李子，Yerin同款色號則是#蘋果香草，美唇油皆有淡淡染唇效果，兼具保養、潤色與持妝力。
除了明星商品美唇油，nooni潔顏商品也同步上市，卸妝油獨家「無水精萃油」質地清爽如水，富含10種植萃精油與水楊酸，能在卸除彩妝同時深入毛孔代謝角質髒污，穩膚兼保濕！還有洗卸合一的洗面乳也是人氣商品，極少用量就能打出超綿密雲朵泡泡，富含白花複方與大馬士革玫瑰精萃，潔淨肌膚同時也有嫩白透亮效果。nooni於酷澎官方旗艦店搶先開賣，7月於MEMEBOX官網正式上市！
更多造咖報導
開架精華推薦～宋江同款討論度超高、紫光瓶擦7天＝一次麗珠蘭
【樂高事件懶人包】老翁遭吞650萬樂高！網紅化身復仇者掀翻企業巨獸
其他人也在看
2026新北變天？她揭政治學者預測這人會贏
[NOWNEWS今日新聞]新北市長民調拉近引發各界論戰，被視為熱門人選國民黨李四川，曾大幅領先民進黨蘇巧慧超過15個百分點；不過最新數據，李四川支持度降至34%，蘇巧慧則拿下31%，雙方差距驟然縮小至...
中男嗆鄭麗文「台灣變香港」！黃暐瀚說話了
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文近日率團訪美，然而在美東時間8日出席紐約智庫「亞洲協會」座談時，突遭一名旅美中國籍人士嗆聲：「擁抱共產黨，台灣變香港！」該名男子隨即被驅離會場，後續更傳出有中...
0050五天吸金1064億元創新高！散戶組「第四法人」抱團進場 網嗨：嘎爆小兒
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導美伊局勢升溫，台股高檔回落，帶動散戶資金逆勢集結，低接買盤進場。統計6/3至6/95個交易日，0050累積淨申購金額高達1,064億...
王鴻薇蹭《鐵拳教育》！聶永真：你怎有臉講
[NOWNEWS今日新聞]韓劇《鐵拳教育》近期在台灣掀起熱烈討論，劇中描繪教師面對校園霸凌、教權受損的無力處境，引發不少教育工作者與家長共鳴。國民黨立委王鴻薇也分享觀後感，直言與近年台灣的真實狀況雷同...
台股暴跌後神V轉浮現「第二隻腳」？專家點名12檔AI績優股：趁殺低快上車
美伊再度爆發軍事衝突，疊加通膨數據因素，美股三大指數下跌，台股今（11）日開盤就暴跌逾1200點，盤中神V轉再度拉升，高低震盪達1456點，終場僅小跌76點，以43149點作收。對此，摩爾投顧分析師葉俊敏在直播中指出，台股技術面已與8日低點形成「雙腳打底」型態，融資浮額被迫出場，投資人可利用市場拉回，分批布局台積電、聯發科、南亞科 、華邦電、旺宏等12檔績優......
中職》林澤彬主場MVP初體驗 老婆與3歲女兒跳舞慶祝超溫馨
富邦悍將今天以6比1擊敗統一獅，林澤彬單場2支安打、3打點獲選單場MVP，首度在主場站上MVP檯子，
日前首相岸田文雄發文一度稱邱義仁「台灣總督府資政」 藍委批賴總統不抗議「欣然當殖民政府」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任日本首相的眾議院議員岸田文雄10日在X發布與總統府資政邱義仁會面握手照片，但被眼尖的在台美僑政治評論者方恩格發現，...
川普放話加強打擊伊朗 但稱「不願」攻擊民生基礎設施
美國總統川普近日接受媒體訪問時表示，雖然他誓言要加大對伊朗的打擊力度，但「不傾向」攻擊當地的民生基礎設施。川普指出，一旦摧毀電廠或橋樑，受苦的將是平民百姓，展現出在軍事施壓與人道考量間的權衡。
快訊／二獎是你？威力彩連29摃！頭獎上看9.6億
威力彩頭獎連29槓！最新一期台彩中獎號碼揭曉，第一區為07、22、23、24、26、33，第二區為08，本期頭獎未開出。隨著獎金持續滾動，預估下期6月15日開獎時，頭獎金額將上看9.6億元，買氣預計持續升溫。台彩指出，下期銷售金額有望達2.5億元，提醒想翻身的民眾務必把握投注機會。詳細派彩結果以台彩官網為準，快到彩券行試手氣，下一個億萬富翁可能就是你！
13年青春換12萬！呂文婉遭逼二選一離職 揭職場辛酸內幕
呂文婉表示，不論是感情、友情或工作夥伴關係，開始其實不難，真正困難的是如何好好結束。一個人的修養與格局，往往不是展現在相處愉快的時候，而是在離開的那一刻，是否還能保留彼此最後的體面與尊重。她回憶，談話性節目剛開始盛行時，自己仍在雜誌社擔任記者，因工作關係...
威力彩頭獎連29槓！威力彩6/11中獎號碼出爐、威力彩直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。第115047期開獎，重播請見下方。中獎號碼第一區為24、22、26、07、23、33，第二區為08。派彩結果，頭獎、貳獎都槓龜。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
幼幼兒園遭滲透？驚傳教唱中共建黨歌 陸委會喊「不責怪老師」原因曝
即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導適逢6月畢業季，幼兒園家長在社群爆料，園方要求學童在畢業典禮前，要學會唱〈科目三〉等中國歌曲，包含慶祝中共建黨百年的〈把未來點亮〉，消息一出引發高度爭議。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑今（11）日透露，發生地點在台北市的公立幼兒園，所以陸委會請教育部轉台北市教育局去了解處理，但目前陸委會還沒得到具體答案。同時他也不相信一般的幼兒園老師會知道，所以也不責怪幼兒園老師。
親中惹議？爆鄭麗文見美國安會碰壁？被當「他」的代言人？
論壇中心／董思旻報導國民黨主席鄭麗文訪美行程有變，原定將與美國安會官員會晤，爆出遭無預警取消，外界認為與批評軍購與親中爭議言行有關。桃園市議員于北辰在《台灣最前線》節目中分析，鄭麗文喊要撤銷第一島鏈，違背美國的戰略主張，對方怎麼會見鄭麗文，就算派人見了也不會給好臉色，鄭麗文又怎敢公布。
捲入侵權風暴 學者：台積電不會犯低級錯誤 地緣政治介入成分高
護國神山捲入侵權訴訟；台積電遭兩家專利授權公司指控，生產的晶片侵犯他們的專利，若侵權認定成立，最嚴重可能禁止相關晶片進口美國；台經院產經資料庫總監劉佩真表示，台積電各部門運作都非常縝密，營運上不太可能會犯這種低級錯誤，地緣政治介入的成分比較多，想藉機打擊台積電長久建立的名譽。
油耗可達 26 km/L 的 Lexus「小型豪華 SUV」引起關注！最入門等級成焦點，高級配備幾乎全滿，性價比相當不錯！比頂規版本便宜約 59 萬日圓的「UX Version C」到底是什麼樣的車型？
Lexus 的緊湊型豪華 SUV「UX」之中，有一個售價不到 500 萬日圓、同時配備相當完整的車型等級受到關 […]
川普預告猛攻伊朗 美股開盤道指小漲248點
[NOWNEWS今日新聞]美國總統川普11日發文，預告將對伊朗發動猛攻，美股晶片股反彈，但受美伊緊張局勢加劇，油價上漲，漲幅受到限制。道瓊工業指數開盤上漲248點或0.5%；標普500指數上漲0.4%...
蔡允潔淚憶傅子純暖心往事 「接住我沈重的體重！」
八點檔男星傅子純7日因急性血癌驟然離世，享年46歲，消息曝光後震驚演藝圈與大批粉絲，出道24年的他，向來以陽光健康形象示人，突然傳出噩耗令人難以置信，也讓眾多圈內好友悲痛不已，紛紛透過社群平台發文悼念。女星蔡允潔昨（10日）晚間也在臉書分享與傅子純相處的點滴，字字句句流露出不捨與感謝。
首度配息12元確定！「這水餃股」去年EPS衝12.84元新高 今年Q1再寫同期高
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導連鎖餐飲集團八方雲集（2753）今（11）日召開股東會，通過2025年財報及盈餘分配案，決議配發現金股利11.5元及股票股利0.5元...
造反! 中國大學課堂嗆"思想課"沒用 全班超嗨暴動
政治中心／綜合報導社群平台近日瘋傳一段，中國大學的課堂影片，影片中一名男學生，不想上國安課，向老師說你講的課沒有用，還喊出"我是中華民國的＂，讓老師相當不滿，直接走向男學生、錄影存證，並取消他的期末考資格、不得重修，畫面曝光，讓不少人擔心他的處境。
中職》朱育賢再見安打！味全4比3上演逆轉秀 台日友好之夜留住勝利
味全龍今天（11日）在天母棒球場主場迎戰中信兄弟，前6局靠著先發投手蔣銲壓制取得1分領先。然而7上被