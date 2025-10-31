李多慧「郭泓志放火啦」！合體代言雙11畫面曝超吸睛

李多慧與郭泓志擔任網購平台雙11代言人。（圖／翻攝自李多慧IG）





網購平台兌現承諾！李多慧與郭泓志擔任雙11代言人，不只裡頭滿滿諧音哏，還把郭泓志放火哏也帶入，網友笑翻直呼超有創意。

前投手郭泓志vs.人氣啦啦隊女神李多慧：「先生一局一百喔，（聽說你是不死鳥，讓我看看你多會），看清楚了我只示範一次。」

郭泓志遇上李多慧，兩人合體現身廣告上，不只從感性變搞笑。人氣啦啦隊女神李多慧：「啊郭泓志放火啦。」

李多慧更是豁出去，一字一句超道地。人氣啦啦隊女神李多慧：「老娘明天還要做生意耶。」

李多慧不計形象用爆炸頭入鏡，網友大讚闆娘超可愛，事實上日前網購平台就承諾邀請他合作雙11，如今兌現承諾，最新廣告曝光，不只裡頭滿滿諧音哏，還把郭泓志放火哏也帶入，網友笑翻直呼超有創意。前投手郭泓志：「想看叔叔示範全台最快的球速嗎。」

兩人魅力驚人，為雙11廣告代言，再創話題衝高流量。前投手郭泓志vs.人氣啦啦隊女神李多慧vs.小朋友：「小朋友不用擔心，叔叔馬上一起來陪你們，（姊姊你好像李多慧喔，可以跟你拍照嗎），〔好啊，我是李多慧〕。」



