李多慧「首度主持」台南耶誕演唱會 有向Lulu、陳漢典請教小撇步
南韓啦啦隊女神李多慧來台發展後，演藝版圖再度擴張。中文能力日益精進的她，日前宣布將於12月20日的台南耶誕演唱會挑戰主持重任，與好友籃籃搭檔合作。今（17日）出席活動時，她也分享了首度挑戰主持的心情，儘管面對大型活動難掩緊張，但李多慧展現積極態度，不僅特別向主持界前輩陳漢典與Lulu請教小撇步，更預告當天將帶來令人驚豔的開場表演，展現不同於球場應援的全新面貌。
攜手好友籃籃挑戰大型主持
李多慧今日以耶誕裝扮現身內湖商場，分享首度接下主持棒的心情。她坦言，主持數萬人的大型演唱會是一大考驗，但在得知搭檔是好友籃籃後，心中的不安減輕不少，取而代之的是共同登台的期待感。她表示，除了掌控流程，自己也正緊鑼密鼓準備一小段特別的演出，雖然內容不長，但她有信心能讓現場觀眾感受到十足的驚喜。
向演藝圈前輩取經學習
為了確保主持處女秀圓滿成功，李多慧主動向曾合作過的藝人陳漢典與Lulu尋求建議，希望能吸收專業的主持技巧與應變能力。她在記者會現場也大方展示親和力，透過靈活的肢體語言與進步神速的中文與現場媒體互動，顯見其為了融入台灣演藝環境所做的努力。
招募團隊成員待遇彈性
除了演藝工作的突破，李多慧目前也正積極拓展個人事業規模，並對外招募團隊夥伴。她透露，雖然目前的徵才進度尚在尋覓合適人選，但對於人才的薪資待遇保持開放態度。她強調，除了保障基本的月薪標準外，也會根據應徵者的個人能力與專業程度提供對應的加薪空間，以此招攬更多優秀人才加入她的工作團隊。
