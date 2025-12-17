李多慧「首度主持」台南耶誕演唱會 有向Lulu、陳漢典請教小撇步

李多慧將主持台南耶誕演唱會。林煒凱攝

南韓啦啦隊女神李多慧來台發展後，演藝版圖再度擴張。中文能力日益精進的她，日前宣布將於12月20日的台南耶誕演唱會挑戰主持重任，與好友籃籃搭檔合作。今（17日）出席活動時，她也分享了首度挑戰主持的心情，儘管面對大型活動難掩緊張，但李多慧展現積極態度，不僅特別向主持界前輩陳漢典與Lulu請教小撇步，更預告當天將帶來令人驚豔的開場表演，展現不同於球場應援的全新面貌。

攜手好友籃籃挑戰大型主持

李多慧今日以耶誕裝扮現身內湖商場，分享首度接下主持棒的心情。她坦言，主持數萬人的大型演唱會是一大考驗，但在得知搭檔是好友籃籃後，心中的不安減輕不少，取而代之的是共同登台的期待感。她表示，除了掌控流程，自己也正緊鑼密鼓準備一小段特別的演出，雖然內容不長，但她有信心能讓現場觀眾感受到十足的驚喜。

廣告 廣告

李多慧出席外送平台活動。林煒凱攝

向演藝圈前輩取經學習

為了確保主持處女秀圓滿成功，李多慧主動向曾合作過的藝人陳漢典與Lulu尋求建議，希望能吸收專業的主持技巧與應變能力。她在記者會現場也大方展示親和力，透過靈活的肢體語言與進步神速的中文與現場媒體互動，顯見其為了融入台灣演藝環境所做的努力。

招募團隊成員待遇彈性

除了演藝工作的突破，李多慧目前也正積極拓展個人事業規模，並對外招募團隊夥伴。她透露，雖然目前的徵才進度尚在尋覓合適人選，但對於人才的薪資待遇保持開放態度。她強調，除了保障基本的月薪標準外，也會根據應徵者的個人能力與專業程度提供對應的加薪空間，以此招攬更多優秀人才加入她的工作團隊。



回到原文

更多鏡報報導

李多慧曾從樂天跳槽味全龍 被問新賽季合約進度「首曝公開時程」

鍾欣凌聞「李玉璽結婚」超激動吼：有！ 曝「他真的是一個很好的男生」

柴智屏認識朱孝天24年「他一直都是這樣」 直言1行為對邀約者、F3不尊重