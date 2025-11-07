李多慧「1字回應」明年與味全龍合約狀況 開心談拍戲心情：再想要

李多慧擔任公益組織2026年度代言人。潘佳琪攝

人氣啦啦隊女神李多慧（이다혜）擔任台灣樂作創益協會2026 年度全新代言人，不僅拍攝宣傳短片，今（7日）親自出席開幕活動，以活力滿滿的姿態帶領身障樂兒與吉祥物樂寶跳出「Happy Dance 公益應援舞」，將歡樂能量轉化為公益動力。

李多慧表示很開心參與這次活動，活動過程中小孩子大哭，她解釋道，小朋友原本都沒哭，但是一出來看到太多人，所以才嚇哭。年末公益活動會特別多，今年已經參與許多公益活動的李多慧，被問及年末是否計畫參與更多公益活動，她表示，會想多多參加，因為對她而言「公益活動是非常有意義的」。

李多慧出席公益活動。潘佳琪攝

本次活動宣布李多慧為2026年度代言人，在台人氣超夯、深受廠商喜愛的李多慧，被問及是否已接下許多明年度的工作，她謙虛笑說：「現在還好。」至於與味全龍球團明年度的合約狀況，李多慧只是：「喔⋯⋯」，遲遲無法多說什麼，被問及是要等球團公布嗎？她說：「對。」然後她也肯定表示，繼續在台活動。

李多慧帶小朋友相當熟練。潘佳琪攝

李多慧的YouTube頻道訂閱人數即將突破百萬，被問到有預計要怎麼慶祝嗎？她說，有在想要辦見面會或是捐款，但還不確定，因為還沒破百萬，笑說：「大家，大家，幫我！謝謝。」在台多方位發展的李多慧，日前也參與了電影《辛亥隧道》拍攝，被問及覺得拍戲好玩嗎？她開心分享：「很好玩，第一次拍戲所以很緊張，而且跟很多厲害的前輩一起。」最後也表示：「再想要！」

有關明年度與味全龍的球團合約，李多慧沒有透漏太多。潘佳琪攝



