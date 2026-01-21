李多慧1月在台行程滿檔 深夜自拍曝近況：工作才能感覺活著

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展將近3年，憑著親切可愛的形象累積高人氣。她近日透過社群分享近況，透露今年1月仍在台灣工作行程密集，幾乎沒有休息時間，也坦言正處於「無休奔跑中」的狀態。

李多慧近日透過社群分享近況。（圖／翻攝自李多慧Instagram）

李多慧在深夜曬出自拍照，畫面中她穿著微透膚襯衫，對鏡頭嘟嘴，表現出輕鬆俏皮的一面。她也分享工作心情，提到2026年1月「在台灣無休奔跑中」，這是自己第一次連續拍攝6天廣告，雖然行程緊湊，但她似乎非常享受，表示「只有工作的時候，才會真正感覺到自己活著」。

李多慧先前曾透露，為了宣傳首部電影，計畫在2026年上半年減少工作量。不過，她在台灣的工作行程依舊滿檔，除了啦啦隊身分，李多慧近年也成為品牌代言常客，活動邀約不斷。她同時跨足電影圈，主演電影《辛亥隧道》，與徐若瑄、李李仁、季芹等大咖藝人合作，讓不少粉絲期待她在大銀幕上的表現。

