李多慧25年都維持48公斤！曝光早餐菜單搭配 竟是「蘋果搭花生醬」

南韓啦啦隊女神李多慧以甜美笑容與火辣身材圈粉無數，出道25年來體重始終維持在48公斤。她昨（16）日在YouTube頻道分享「零負擔早餐秘訣」，影片上線不到一天吸引近18萬人觀看．李多慧透露，自己每天早餐幾乎都吃水果或果昔，最愛的組合是「蘋果配無糖花生醬」，還特別強調一定要連皮吃，蘋果皮有膳食纖維，她解釋，花生醬選用100%純花生製成，有助穩定血糖，添加糖分反而不利減肥。

李多慧曝「私房果昔配方」 堅持減肥餐一定要好吃

李多慧在影片中公開「私房果昔配方」，她在果汁杯中放入燕麥、黑豆粉、黑芝麻粉、冷凍藍莓與覆盆子，最後加入低脂牛奶打勻，她笑說：「要能填飽我的肚子，還要好喝，還要可以順便減肥，這個真的剛好，是最剛好的配方，而且我在減肥，不好吃的真的吃不下去。」她強調，減肥要持續堅持，因此食物一定要好吃，「好吃又能減肥的方式，世界上真的很多！」

李多慧會自己帶沙拉。翻攝李多慧YT頻道

保持高度自律 盡量吃原型食物、沙拉

李多慧表示，如果早上有行程，就會把果昔裝進保冰袋帶出門，除了早餐講究，她平時也保持高度自律，她習慣在美式賣場購買原形食物回家真空封裝，外出工作則自備沙拉作為餐點，宵夜想解饞時則選擇烤地瓜取代高熱量零食。

李多慧都盡量吃原型食物。翻攝李多慧YT頻道

保健食品不能少 超自律生活讓粉絲佩服

李多慧也展示自己的「保健食品區」，每天固定攝取綜合維他命、Omega-3、鎂等營養補充包，飯後再喝韓國人氣代謝飲維持體態，她也問粉絲：「大家會不會覺得我一睜眼就開始很忙？」自律的日常讓網友直呼：「看到這種自律生活真的很佩服，尤其在飲食控制方面」、「換成我肯定連一半都做不到多慧這樣認真努力」、「只能說多慧的行動力跟毅力真的異於常人」。



