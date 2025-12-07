李多慧25年體重48kg不變！早餐竟敢吃「蘋果+花生醬」？ 營養師認證：很高招
南韓啦啦隊女神李多慧憑藉甜美笑容和傲人身材吸引了無數粉絲。來台發展的第三年，她近日在YouTube頻道上分享，她保持25年體重48公斤不變的祕密。李多慧表示，早餐是她飲食計畫的關鍵，她每天幾乎都吃蘋果或喝自製果汁。營養師看完她的菜單後直呼「很高招」，而只要觀念正確，一般人也能辦得到。
營養師專業拆解：女神的黃金燃脂早餐
李多慧公開表示，她每天早餐幾乎都吃蘋果及自製果汁。她特別強調蘋果一定要連皮一起吃，以攝取到皮中富含的膳食纖維。她會在蘋果上塗抹花生醬一起食用，並指出花生醬有助於穩定血糖。
台北市健康管理醫院營養師劉婷妮指出，李多慧的早餐組合「相當厲害」且「很高招」，因為這組合並不會讓血糖快速飆升。一般人早餐最常犯的錯誤是攝取容易讓血糖快速飆升的組合，只吃水煮蛋配豆漿，長期缺乏油脂反而會增加膽結石的風險。
李多慧的早餐結合了糖類（蘋果）、充足的膳食纖維（蘋果皮），以及優質脂肪（花生醬）。早上攝取一點糖或澱粉，就像身體燃燒脂肪的「火種」，能有效開啟一整天燃脂的作用。如果不想吃蘋果，也可以選擇連皮一起吃的地瓜或馬鈴薯，再搭配花生醬。
看更多：李多慧「首在台過冬」凍到差點哭出來！中醫教你4招保暖 寒流來也不怕
維持肌膚亮澤的關鍵：好油脂與荷爾蒙運作
劉婷妮表示，李多慧雖然瘦，但皮膚卻看起來非常明亮有光澤，這與她敢於攝取「好油」有很大的關係。好的油脂對於維持女性荷爾蒙的運作很重要。許多女生害怕油脂，因此只吃水煮餐，長期下來皮膚就會變得乾燥、不光澤。
李多慧選用的是無糖花生醬，這是一種優質的油脂來源。不過，營養師提醒，在台灣食用花生醬時需特別留意黃麴毒素的風險。此外，市售醬料常常會添加大量的糖分，因此選購時務必看清成分，選擇無糖才能確保攝取到優質的脂肪。
看更多：地瓜營養又瘦身！抗癌、降血糖、降血脂 這樣吃恐傷腸胃
女神專屬「高濃度果汁」配方與適用族群
李多慧首度公開了她的私房果汁配方，依序放入燕麥、黑豆粉、黑芝麻粉、冷凍藍莓與覆盆子，最後加入低脂牛奶 一起打勻。她表示，這個配方是經過長時間嘗試才找到的最佳組合，能同時滿足填飽肚子、好喝，以及減肥三大需求。
劉婷妮表示，這杯飲品營養濃度極高，非常適合像李多慧這樣運動量非常大的女生。同時，這也適合需要養分的高齡族群。
對於運動量一般的人，建議可以稍作簡化，例如改成「豆漿加黑芝麻粉」或「牛奶配香蕉」即可，以免造成熱量負擔過大。如果想兼顧維生素A、D、E、K的攝取，則可將基底換成全脂牛奶或高纖豆漿，也是很棒的選擇。
看更多：減醣一週菜單：營養師公開「減醣菜單表」1週瘦1公斤 血糖、體脂全都降
超自律生活模式：自製減肥炒飯與快樂吃的哲學
除了講究早餐，李多慧也保持了高度自律的生活方式。她習慣在美式賣場購買原型食物回家後進行真空封裝保存。外出工作時會自備沙拉餐點；宵夜想解饞時，她則選擇烤地瓜或堅果零食來取代高熱量的食物。
她更分享了自製的「減肥炒飯」，使用杏鮑菇、紅蘿蔔等蔬菜，搭配減醣的糙米飯來拌炒。營養師稱讚她的菜單非常有邏輯，每一餐的營養素都搭配得十分均衡，食物種類豐富。她不害怕吃澱粉，也敢吃油，確保每一口吃進去的食物和熱量都 「花費在刀口上」，營養非常充足且紮實，絕不浪費。
李多慧也在影片中強調：「減肥需要持續堅持，所以食物一定要好吃。」劉婷妮非常認同說，如果勉強自己吃不好吃的東西，就會是減重失敗的關鍵。透過內化健康飲食，從中感到幸福與開心，才能避免復胖。
減肥養成習慣的「黃金三個月」
許多網友驚嘆李多慧的毅力異於常人，劉婷妮解釋，要維持25年不變，關鍵在於將飲食控制「內建」成生活習慣。人體細胞更新約需三到四個月，只要撐過這個適應期，讓身體習慣新的運作模式，健康飲食就會像呼吸一樣自然，減肥也不再是痛苦的挑戰。
看更多：普洱茶能減重、降血糖？三個月改善代謝症候群 醫警告「這特徵」千萬別喝
◎ 圖片來源／翻攝이다혜 李多慧YouTube
◎ 諮詢專家．資料來源／劉婷妮營養師．李多慧
40歲後全身痠痛？吳明珠公開萬用3治痛穴 不用打針、吃藥
不只降體脂！醫大推「1招走路法」大腦年輕好幾歲 多燃燒40%脂肪
「1飲食法」讓孕媽咪與寶貝免疫力翻倍！科學研究保證孕期母子健康
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
