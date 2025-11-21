李多慧48kg水蛇腰菜單曝光 「超神果昔」不挨餓還能狂瘦

李多慧身材火辣又作風親民，人氣居高不下。（翻攝IG@le_dahye）

人氣啦啦隊女神李多慧來台打拚已逾3年，不僅在球場展現驚人的活力，私下的她更是十分親民又甜美。身材火辣的她長期維持48公斤，讓不少粉絲都好奇她如何長年維持好身材，最近，她終於透過YouTube頻道公布日常飲食控制心法，影片一曝光又迅速衝破10萬點閱，吸引眾人熱烈討論。

為何李多慧早餐吃蘋果堅持不削皮？

李多慧在影片中揭露，她的早餐幾乎是固定班底，不是水果就是自製果昔，首選經常是蘋果，而且她堅持要「帶皮享用」，因為果皮擁有豐富的膳食纖維，可以更有效增加飽足感，她有時會在切好的蘋果片上，塗抹一層「100％無糖」的花生醬，特別強調要避開含糖版本以免血糖波動，反而造成反效果。

如果早上行程緊湊，她就會用經過她悉心研發的特製果昔來取代正餐，方便她隨身攜帶。這杯特製果昔加入了燕麥、黑豆粉、黑芝麻粉、香蕉，還有冷凍藍莓與覆盆子，最後搭配低脂鮮奶一同攪打，她認為這杯果昔強大之處就在於喝起來美味、熱量不高，還能維持長時間的飽足感，她的減肥名言就是：「減肥一定要吃好吃的，不然撐不久！」

李多慧自製果昔當早餐，不僅好喝且有飽足感。（翻攝YouTube@이다혜 李多慧）

李多慧的減肥菜單是什麼？

李多慧也分享自己的飲食準則指出，她日常飲食都以新鮮原型食物為主，她會定期前往美式賣場，把雞胸肉、各式鮮蔬和莓果等食材採購齊全，再自行分裝成真空包備用。如果要方便跑行程外食，她通常會準備一份簡單的沙拉方便食用，又能讓她維持最佳狀態。她認為只要多花一點心思事先準備，飲食就不會脫序失控，身體也比較不容易出現水腫或感到疲倦。除此之外，她也分享「堅果急救法」，她表示她說堅果雖帶有些許油脂，但大多是優質的油，比起洋芋片或甜點這些誘人零食更「乾淨」。她會在包包放入小包裝的堅果，肚子餓時就能隨手吃幾顆，不必擔心攝取過多不必要的熱量。

李多慧經常會準備沙拉，方便跑行程時能維持飲食控制。（翻攝YouTube@이다혜 李多慧）

李多慧晚餐都吃什麼才不會變胖？

另外，李多慧提到如何晚間不破戒的秘訣，她的答案簡單到令人驚訝，她表示烤地瓜是最佳救援，地瓜的優勢在於熱量不高，含有的醣類是優質來源，同時又有很好的飽足感，不像大餐容易吃得過多。她坦言晚餐常常忙到沒有時間下廚，但一條烤地瓜就能讓她恢復精神，又不怕發胖，是她最穩妥的晚餐選項。針對保健食品方面，她也會針對自身需求補充維他命、Omega-3，以及有助於放鬆與睡眠的鎂等營養品。她總結自身的體態維持哲學表示，吃得乾淨、保持運動、補足所需營養，讓身體保持在「穩定不失控」的狀態，自然就能輕鬆hold住48公斤的完美體重。

