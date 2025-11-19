李多慧YT破100萬訂閱！深夜感性落淚 告白台粉：不知怎回報你們的愛

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展3年，人氣持續高居不下，不僅代言活動滿檔，還發行單曲、完成環島挑戰，今年甚至躍上大銀幕演出電影《辛亥隧道》。她也時常透過個人YouTube頻道分享工作日常與台灣美食，深受粉絲喜愛。而李多慧昨（19）日深夜宣布頻道突破百萬訂閱，激動到流下眼淚，感性表示，「來到台灣之後，我的人生就像一部戲劇一樣！」

李多慧YouTube頻道突破百萬訂閱。（圖／翻攝自李多慧Threads）

李多慧昨（19）日深夜發文提到，自己YouTube頻道突破百萬訂閱，「我從來沒想過人生會有這麼一天。」更形容自己來到台灣後，「我的人生就像一部戲劇一樣。」對此，她非常感謝替自己實現一切的台灣朋友，「你們又讓我找到一個不停前進、更加努力的理由！真的謝謝你們，也希望我們能一直一起走下去。」之後她也會繼續努力學習，提升自己影片的品質。

廣告 廣告

然而，李多慧也曬出自己激動落淚的照片，寫下：「這張照片有點害羞、有點肉麻，但就請大家今天原諒我一下吧！因為有你們，我才能存在，真的很謝謝你們。」更提到自己在想如何回應大家的愛，「我該怎麼回報你們的這份愛呢？我應該辦什麼活動才好呢？」一番話也讓粉絲期待李多慧將帶來什麼樣的驚喜給粉絲。

李多慧感性告白粉絲。（圖／翻攝自李多慧Threads）

其實李多慧在先前出席活動時，就曾被問到及此事，當時她表示，有持續規劃相關活動，也在思考要辦見面會還是捐款，因為自己「想幫助更多台灣朋友們。」至於捐款單位及金額細節還在評估中。如今成功突破百萬訂閱，粉絲也紛紛留言祝賀，「恭喜多慧，無論舉辦什麼活動都好，我們都會繼續支持妳，最棒的妳」、「恭喜多慧百萬訂閱，很愛看妳的影片！」





更多FTNN新聞網報導

李多慧身材管理秘訣公開！蘋果沾花生醬當早餐 高自律飲食令人佩服

李多慧銀幕處女秀！攜手徐若瑄闖最陰地標辛亥隧道 直喊：我想要見鬼

細肩帶泳裝太犯規！李多慧「海灘辣妹照」大放送 粉絲直呼：好性感！

