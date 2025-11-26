李多慧YT突破百萬訂閱開徵製作人 超肥福利超過30人搶應徵

韓籍啦啦隊女神李多慧。（翻攝李多慧IG）

韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展，深受不少台灣觀眾喜愛，不僅商案不斷，個人YouTube頻道也突破百萬訂閱，日前她也透露正在規劃慶祝活動，近來YT團隊擴編也開出製作人職缺，其中提供機票3萬元補助及1萬元生日禮金等員工福利，也成為網友熱議焦點，目前已超過30人投遞履歷。

李多慧月初出席活動時，因YouTube頻道訂閱鄰近百萬大關，她透露已在規劃慶祝活動，不過還在考慮辦見面或捐款，她說因捐款30萬給花蓮光復，已經花光買車預算，接下來如果選擇捐款慶祝百萬訂閱，只會離買車心願愈來愈遠，所以要更努力工作。

如今頻道正式跨過百萬訂閱，也意味著團隊不斷壯大，李多慧也在求職網站開缺徵求「YouTube頻道PD（製作人）」，盼找到有能力主導節目方向、內容製作的合作型夥伴，並提出具備基本韓文溝通的語言能力要求。

另外，開出福利也讓部分網友看得羨慕，包含1到3個月年終獎金、每年度補助最高3萬元機票費用及特別假、生日禮金1萬元、以及每年2萬元工作服裝及配件補助，人力銀行頁面顯示，目前已超過30人投遞履歷，競爭相當激烈。





