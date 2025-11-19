李多慧YT頻道破百萬訂閱 深夜淚謝台粉：來台後人生如戲

李多慧YT頻道訂閱數破百萬，發文淚謝台灣粉絲支持。（翻攝自Threads@le_dahye）

中職味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展人氣居高不下，今（19日）凌晨深夜她的YouTube頻道突破百萬訂閱，特別發文感謝台灣粉絲支持，給了她不停前進、加倍努力的動力。

李多慧深夜發文，記錄下她個人YT頻道衝破100萬訂閱的瞬間，以及她感動拭淚的畫面，稱照片有點害羞肉麻，請大家今天體諒她一下。

李多慧感性表示從未想過人生會有這麼一天，形容來到台灣後，她的人生就像一部戲劇，「真的很感謝讓我實現這一切的台灣朋友們，我該怎麼回報你們的這份愛呢？我應該辦什麼活動才好呢？♥️」

同時也向喊話粉絲「你們又讓我找到一個不停前進、更加努力的理由！真的謝謝你們，也希望我們能一直一起走下去。我會更努力學習、提升自己的內容品質，請大家多多期待我YouTube的進步。」

