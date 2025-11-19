李多慧YT頻道破百萬！落淚道謝「感謝讓我實現這一切的台灣朋友」 網湧入狂賀留言

（記者張芸瑄／綜合報導）南韓人氣啦啦隊女神李多慧來台發展兩年多，平時透過社群平台與粉絲互動、拍攝影片記錄生活，日前迎來重大里程碑──個人 YouTube 頻道正式突破 100 萬訂閱。她親眼見證訂閱數從 99 萬 9999 躍升至 100 萬的瞬間，感動落淚表示：「真的很感謝讓我實現這一切的台灣朋友們。」

圖／李多慧YouTube 頻道正式突破 100 萬訂閱。（翻攝 李多慧Threads）

李多慧在 Threads 發文感性透露，從未想過人生會有這樣的一天，來到台灣後的發展就像一場戲劇般的奇蹟，感謝所有幫助她實現夢想的粉絲，「我該怎麼回報你們的這份愛呢？我應該辦什麼活動才好呢？」她也強調，是台灣粉絲讓她在低潮時重新找到努力的理由，「你們又讓我找到不停前進、更加努力的動力！真的謝謝你們，也希望我們能一直一起走下去。我會更努力學習，提升內容品質，請大家多多期待我 YouTube 的成長。」

圖／李多慧YouTube 頻道正式突破 100 萬訂閱。（翻攝 李多慧Threads）

影片中可見，李多慧手持手機拍下訂閱數突破百萬的瞬間，激動到數度哽咽，「因為有你們，我才能存在，真的很感謝你們。」貼文曝光後，網友紛紛湧入留言祝賀：「恭喜多慧，我也是那 100 萬分之一的訂閱者」、「還記得妳剛來台灣時訂閱數才 3 萬」、「期待妳成為品牌代言新寵，今年衝 200 萬不是夢！」、「恭喜多慧，無論妳辦什麼活動我們都會支持」、「親眼見證破百萬那一刻真的太感動了」。

