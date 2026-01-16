李奇嶽 : 台美關稅15%，觀光業恐怕是「辛苦的2026年」，不是沒人想玩，是錢包與風向變了

圖說: 台北101跨年煙火 (圖片提供/Jian Huang)

文/李奇嶽 台北城市科技大學觀光系助理教授

台美關稅談判拍板，把台灣輸美「對等關稅」壓到 15%以內、並強調「不疊加MFN」，同時讓半導體與衍生品在232條款下取得較優惠處理；代價是台灣半導體與科技企業承諾對美投資至少2500億美元，政府也以信用保證支持金融機構提供最高2500億美元授信額度。這份協議，對出口與供應鏈或許是「降壓」，但對2026年的台灣觀光產業而言，卻更像一顆提醒：景氣與匯率的雙重擺盪，將把觀光推進更殘酷的競爭

因為觀光不是民生必需品，而是典型的「可以延後」消費。景氣一猶豫，家庭先砍的往往不是房租與菜錢，而是旅遊、餐廳、娛樂與購物；企業先縮的也常是差旅、員旅、會議與活動。2026之所以辛苦，不在於需求消失，而在於需求變得更精打細算、更晚決策、更容易被匯率與信心左右。

第一道壓力：非必需消費會被景氣不確定性率先擠壓

15%關稅雖比原本20%低，但仍是成本；而協議同時意味著更大規模的對美投資與資本支出移動。對台灣整體GDP未必是壞事，但對許多仰賴本地消費的觀光餐旅來說，最怕的是「看起來不差、但大家不敢花」分紅保守、加班縮水、接單觀望，消費者就會把旅行從「今年一定要去」改成「等特價再說」。這種氛圍會讓國旅與城市休閒客層特別敏感，旺季更旺、淡季更淡，現金流壓力成為常態。

第二道壓力：美元對台幣走勢可能讓國旅更難做。

多數機構與媒體在討論2026匯率時，都提到「新台幣偏升」的可能區間與路徑：一旦台幣走強，出國成本下降，國人出境旅遊就會更旺，國旅自然更吃力；同時外國旅客來台的「相對價格優勢」也會被削弱。換句話說，觀光業在2026要面對的是一種很殘酷的匯率現實：台幣強，國旅痛

而從市場訊號看，出境並沒有要冷卻：航空機位回升、旅行社也普遍看旺2026出境需求，並把「匯率環境改善」列為重要推力之一。當出境旺、國旅又必須和「更便宜的日本、韓國、東南亞」競爭時，台灣旅宿與景區若仍依賴週末與連假拉抬、平日供給又難以消化，就會陷入「以價換量」的消耗戰。

第三道壓力：入境回溫，但還不足以撐起所有人的期待。

2025年入境旅客確實回升，觀光署相關數據與媒體整理顯示，2025年1–10月入境約681萬人，日本、港韓仍是主力市場。這是復甦，但也意味著：我們離疫情前的人數有很大距離，而產業端卻早已回到「高成本結構」人力更貴、營運更難、競爭更激烈。縱使2026年入境回來了，但未必「回得夠快、回得夠平均」，無法自動讓每個城市、每個景點、每家旅宿都雨過天青。

那2026有沒有亮點？有，但亮點不會普照

台美協議把半導體與供應鏈合作放在核心，商務差旅、長住、會展（MICE）可能反而是觀光的支撐點：工程、採購、稽核、法遵、訓練與供應商管理等往來更頻繁，台北—桃園—新竹的商務住宿、會議市場會相對有底。但這也正是「辛苦的一年」的另一個定義：受益將更集中在少數城市與少數業態，大量仰賴國旅與週末客的縣市，會更直接面對價格戰與需求波動。

因此，2026年觀光業需要的不是口號，而是三個現實：

把「可延後消費」當成前提設計產品：兩天一夜、小額高頻、平日誘因、可退改與更透明的價格機制，讓消費者在猶豫時「下得了手」。 用商務與長住對抗休閒需求波動：旅宿端要更像資產管理而不是重壓旺季，企業合約、長住方案、會議包套、機場接駁與外語服務，會是2026的重點。 把匯率當成核心變數，而非背景噪音：台幣偏強就強化國旅留客與高附加價值體驗；台幣偏弱就加碼入境市場與外幣友善服務，避免「用同一套打法硬扛全年」。

最後要提醒主管機關：2026是辛苦的一年，政策就不該只談「人次」，更該談「結構」。從一次性的煙火型補助，到平日需求、區域分流、人才與服務升級；把KPI從短期入境數字，轉到「停留天數、旅客消費、淡季住房率、服務品質與回訪率」。在景氣、匯率與資本流向的三重變局下，2026的觀光業是辛苦與充滿挑戰的，產業不怕挑戰，怕的是還用過去的思維，面對新的現實。

*專欄反映作者意見，不代表本社立場