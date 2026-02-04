李奇嶽 : 把球接回來，台灣應以善意回應上海赴金馬開放

圖 / 國共論壇在北京展開，國民黨副主席蕭旭岑開幕致詞 李奇嶽提供

文 / 李奇嶽 中華優質旅遊發展協會理事長

島嶼的風，向來先吹到離島。隨著國共論壇的落幕，北京即宣布將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，外界第一時間多把它當成「金馬觀光利多」。但如果只把它視為觀光新聞，就低估了它的訊號：這不只是陸客小三通的擴大開放，而是「大陸釋出善意」的試點。在兩岸互信薄弱、對抗語言升高的此刻，金馬被放在聚光燈下，既是機會，也是考驗。台灣政府更不該用情緒回應情勢，而應以善意回應，讓緊張下降、讓正常往來回到軌道。

問題在於：善意不是口號；緩和也不是退讓，而是降低誤判風險。北京此舉在政治語境上，的確帶有「試點示範」與「敘事競逐」的成分：一方面對外展現推動交流的姿態，另一方面把球丟回台灣，讓外界去猜「誰在阻擋」。如果台灣只用一句「不可信」或「不必理會」回應，容易把主動權拱手讓人，也會讓離島的民生期待被迫挾在政治情緒裡。相反地，若台灣以善意回應，就能把交流拉回正軌。

更何況，金門在2025年旅遊簽入境已達約19萬人次的量級，顯示小三通確實能為地方經濟帶來可觀動能。離島旅宿、餐飲、交通、零售的景氣，往往最先感受到政策鬆緊的溫差；也因此離島最怕的不是「開放」，而是「忽開忽關」。當交流被當成政治角力，地方產業就會陷入短期爆量與長期不確定的擺盪：投資不敢進、就業不敢擴、物價與房價卻可能先被推高，最後傷到的仍是居民日常。這也是為什麼台灣政府此刻更應該主動：把可遇不可求的「開放訊號」轉化兩岸緩和的契機。

