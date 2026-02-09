李奈映、鄭恩彩、李清娥首度同框 討論度炸裂

記者周毓洵／臺北報導

MyVideo跟播話題韓劇《榮耀：她們的法庭》，集結李奈映、鄭恩彩、李清娥3位女神級演員首度同框，化身為女性被害者發聲的律師團，一開播就氣勢驚人，不僅刷新月火劇首播收視紀錄，第二集全國平均收視更衝上3.2%，話題與討論度同步炸裂，成為2026年初最受矚目的韓劇之一。

《榮耀：她們的法庭》播出後網路好評不斷，觀眾大讚「神仙顏值集合太夢幻」、「題材沉重但完全停不下來」、「第一集就讓人背脊發涼，韓國真的很敢拍」；以直球方式描寫權勢、輿論與被迫噤聲的真相，《榮耀：她們的法庭》用女性視角切入司法現場，讓不少觀眾直呼「看得心痛卻又上癮」。

該劇也是李奈映睽違3年回歸戲劇圈，更是她出道28年來首度挑戰律師角色。她在劇中飾演高知名度的「名人律師」尹羅映，同時身處媒體焦點與風暴最前線。談及這次回歸，李奈映透露老公元斌給予極大支持，兩人一同讀完整個劇本，也理解角色在情緒上的高度消耗。為了讓觀眾產生信任感，她更特別進行發聲訓練，反覆調整語調與說話方式。

李清娥則一改過往優雅形象，飾演行動派、負責追查真相的熱血律師黃賢珍，不少動作場面親自上陣。她形容角色內心炙熱、情緒爆發力十足，也笑說拍攝現場反而有種「被照顧的感覺」，因為現實中是忙內的鄭恩彩，在劇中卻成了律所代表、大家的老闆。

3位主演私下互動同樣成為話題。她們笑稱彼此都是I型人格，拍攝初期片場一度安靜到讓導演頭痛，直到開始交換「附近有什麼好吃的」才慢慢破冰。隨著默契培養完成，李奈映笑說：「現在彩排時只要對到眼，眼淚就會直接掉下來。」鄭恩彩也形容，現在已經到了一個眼神就能讀懂彼此情緒的程度。

《榮耀：她們的法庭》由鄭恩彩飾演的姜信宰經營一間專為女性被害者服務的律師事務所，故事從一樁「國民女婿」演員涉嫌性侵未成年人的案件展開，牽動輿論、權勢與更深層的性交易黑幕，也揭開一連串令人不寒而慄的真相。

《榮耀：她們的法庭》鄭恩彩、李奈映、李清娥3大女神同框，首播收視破紀錄。（台灣大哥大MyVideo提供）

李奈映睽違3年回歸戲劇圈，出道 28年首度挑戰律師角色，氣場全開。（台灣大哥大MyVideo提供）

《榮耀：她們的法庭》李清娥變身武打擔當，飾演熱血律師。（台灣大哥大MyVideo提供）

《榮耀：她們的法庭》鄭恩彩飾演律師事務所代表。（台灣大哥大MyVideo提供）