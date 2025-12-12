李奕龍嘆難複製爸李㼈帥樣

李奕龍因參與實境節目受到關注。（鄧博仁攝）

18歲李奕龍（左）被誇神複製爸爸李㼈的帥氣外表。（鄧博仁攝）

李㼈18歲兒子李奕龍近期參加公視校園實境解謎推理節目《成仁高中偵探社》，「神複製爸爸」的帥氣外表引發討論。是否將隨爸爸、姊姊李紫嫣的腳步進入演藝圈？現就讀台藝大圖文傳播藝術學系一年級的李奕龍表示，他現階段以學業為重，愛子心切的李㼈也直言：「不建議！」

李㼈深耕演藝圈33年，見過各種大風大浪，也看著身邊的人來來去去，「演藝圈1萬人起跑，到最後上岸的能有幾個？上岸後撐住、還沒倒下的又有幾個？我從我們那一批看到了嘛，死的死、傷的傷，這投資報酬率不划算」。

建議從幕後做起

他認為，每個行業生存都要努力，想在演藝圈發光發熱更需要加倍付出。他相信，對演藝圈有夢想的人都希望自己紅一輩子，但世事多變，尤其男人到了中年才想要轉業就更加辛苦，「男生以後要成家立業，要照顧另外一個家庭。」

如果真的對演藝工作有興趣，他建議先從幕後做起，「懂製作、懂戲劇和電影怎麼做，一切都懂了之後，不做幕前沒關係，因為你已經有生存的功力，何況你們背後有我，怕什麼呢！」給足家人安全感。

李奕龍外表高帥、有6塊腹肌，喜歡籃球、排球也對密室逃脫很有興趣，因此一收到邀約就馬上答應，爸媽、姊姊都支持他的選擇，他說：「我錄影的時候剛好要準備大學分科測驗，《成仁高中》的出現對我來說正好可以調適心情，也很紓壓」，他在這過程中沒有因為學業、錄影感到繁忙。

隨著節目播出，李奕龍有上網搜尋自己的新聞，看到「複製爸爸帥氣」等標題時，謙虛地笑說：「爸爸年輕時候真的太帥了，我沒有辦法複製」，他自認外表像媽媽，而個性則跟爸爸一樣，都喜歡交朋友；第一次聽到兒子說這些話的李㼈，則露出難以置信的挑眉表情。

執行製作人林立雅則爆料，李奕龍之前到公司面試時，公司警報器因故障大響，現場所有人都緊張到不知所措，唯有李奕龍處變不驚的坐在位置上，李奕龍不好意思地笑說：「我想說那會不會是我面試的一個環節」，一度後悔當時沒有隨機做出效果。