李奧納多再創紀錄！7度拚影帝《一戰再戰》英國奧斯卡掃14項提名

記者林汝珊／台北報導

李奧納多在片中化身魯蛇老爸。（圖／華納兄弟提供）

被視為奧斯卡重要風向球的第79屆英國影藝學院電影獎（BAFTA），於昨（27）日正式公布入圍名單。由名導保羅湯瑪斯安德森執導的史詩鉅作《一戰再戰》（BC）氣勢如虹，一口氣入圍最佳影片、最佳男主角等共14項大獎，成為本屆最大贏家之一。

《一戰再戰》共入圍14項大獎。（圖／華納兄弟提供）

男神李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）憑藉《一戰再戰》第7度入圍BAFTA最佳男主角，追平傳奇影帝丹尼爾戴路易斯（Daniel Day-Lewis）所保持的紀錄。值得一提的是，現年51歲的李奧納多，也是達成此成就中最年輕的一位，展現跨世代的演技影響力。

李奧納多將正面迎戰《橫衝直闖》的提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）以及《罪人》的麥可‧B‧喬丹（Michael B. Jordan）。第79屆BAFTA頒獎典禮預計於2月22日登場，將由蘇格蘭男星艾倫卡明（Alan Cumming）擔任主持。

