李奧納多到底在說什麼？金球獎搞笑表情包瘋傳⋯當事人解答了

金球獎頒獎典禮已圓滿落幕，不過李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）當天有段和他人對話的影片被網友瘋傳多日，只見他表情和肢體相當豐富，私下逗趣面貌曝光，甚至有唇語專家試著解讀他到底在說什麼，原來他當時正和《一戰再戰》的同片演員堤亞娜泰勒（Teyana Taylor）說話。

李奧納多在《Kpop 獵魔女團》得獎時，激動地對著堤亞娜泰勒說話，堤亞娜泰勒笑說：「最瘋狂的部分是，我對那天的事情完全斷片了。我們當時可能是在聊《Kpop 獵魔女團》，因為他們獲獎時我超級開心，我的孩子們非常喜歡這部作品。所以當時我正在那邊跟著音樂律動，我想他剛好看到我在搖擺的樣子，我們就聊起來了。」

堤亞娜泰勒當天獲得金球獎最佳女配角。（圖／Getty）

堤亞娜泰勒一聽到歌曲 〈Golden〉就High到不行，大聊兩個女兒有多愛《Kpop 獵魔女團》，但完全沒注意到全程被拍了下來。得知李奧納多的畫面掀起熱議後，她笑說：「但我真的不記得他當時在說什麼了，我甚至覺得我根本沒聽進去，我那時大概只是在旁邊跟著大笑、湊熱鬧瞎聊，完全搞不清楚他到底在講什麼。」

因為李奧納多過往鮮少在公開場合展露調皮的一面，此次幽默的行為引起討論，堤亞娜泰勒分享，兩人第一次見面時，李奧納多就是如此親切，彼此互動就像家人般緊密。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導