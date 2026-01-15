李奧納多封帝「不謝女友謝母親」 細數40年支持：開車載我去一場又一場試鏡
國家評論協會獎 (National Board of Review) 頒獎典禮於當地時間13日在紐約曼哈頓舉行。晚宴上，李奧納多狄卡皮歐 (Leonardo DiCaprio) 憑藉保羅湯瑪斯安德森 (PTA) 執導的新作 《一戰再戰》 奪下最佳男主角獎。他在領獎時，與「甜茶」提摩西夏勒梅在台上放閃不同，將所有的光芒都獻給了台下的母親艾梅琳 (Irmelin Indenbirken)。
李奧納多在台上感性地分享了他對這部電影的熱情，以及對母親的感激：「我等了25年，才終於拍到這樣一部作品。它如此具有當代性、如此切中要害，探討了極端主義與社會分裂，深刻反映了我們所處的世界。能參與其中是絕對的榮幸。」
他特別感謝母親： 「在我完全沒有成功的理由之前，她就已經深深相信我。每天放學後，她都會開車載著我去參加一場又一場的試鏡。她支持著那個從劇場萌芽的夢想……此時此刻之所以存在，全是因為妳。」
艾梅琳於1943年在德國的一個防空洞中出生，當時二戰正橫掃歐洲。她的家庭在德國奧爾-埃肯施維克小鎮度過了極其艱困的時光，直到戰後十年才逃往美國。在洛杉磯東部一個治安混亂、環境艱困的社區，艾梅琳以單親媽媽的身分獨自撫養李奧納多。雖然環境惡劣，但李奧納多認為那段經歷讓他早早見識了世界的真實面貌。
在李奧納多成名初期，艾梅琳為了保護兒子，經常挺身而出擋在狗仔隊與兒子之間，展現了極強的保護欲。當年艾梅琳與李奧納多的父親喬治 (George) 在佛羅倫斯度假時，正在欣賞達文西 (Leonardo da Vinci) 的畫作，正好感覺到腹中的胎兒踢了一腳，於是決定將兒子取名為「李奧納多」。雖然父母在李奧納多一歲前就分居，但雙方維持著非常友好的共同撫養關係，父親喬治甚至曾住在隔壁一段時間。
