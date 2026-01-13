李奧納多成就驚人 金球獎主持人調侃：女友卻未滿30歲

（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）沒有人真正了解李奧納多狄卡皮歐，這一點幾乎已是眾所皆知。事實上，昨晚金球獎頒獎典禮主持人也承認，她唯一能拿來開玩笑的就只有李奧納多愛交年紀輕的女友，還有他17歲受訪時說最愛的食物是「義大利麵」。

綜合「衛報」（The Guardian）、美國有線電視新聞網（CNN）和新聞週刊（Newsweek）報導，金球獎（Golden Globes）頒獎典禮主持人妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）在開場時鎖定51歲的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），開口先誇對方「演藝生涯真是了不起。精彩演出不盡其數、跟所有偉大導演都合作過、贏過3座金球獎、還摘過1座奧斯卡獎」。

接著話鋒一轉，她說：「最令人佩服的是，你達成所有這些成就，你女友卻還沒滿30歲」。

李奧納多「交往對象多不超過25歲」，是好萊塢眾所皆知的事。

妮基葛拉瑟旋即對自己低俗的笑話致歉，但說李奧納多太過低調，媒體能發揮的實在有限，唯一找得到的，是他於1991年17歲的時候，接受冷門雜誌Teen Beat訪問被問到最愛吃的食物是什麼時，連說3次的「義大利麵、義大利麵，和更多的義大利麵」。

妮基葛拉瑟接著問他，30多年過去，最愛的食物是否依舊？只看到李奧納多微微一笑並豎起大拇指。

不過，李奧納多隨後的一個動作，卻讓他在網路上瞬間引爆話題。就在頒獎典禮進廣告的空檔，當攝影機鏡頭仍對準他時，意外捕捉到他比手畫腳、難得展現個性的瞬間。

畫面顯示他望向會場另一邊的某個人，接著用手指指著自己的眼睛，嘴型大致說出「我看到你和那個K-pop的事」，然後又誇張模仿這個人和K-pop有關的舉動，還碰了碰自己的嘴唇，做出恍然大悟的動作。這一切讓他自己都笑開了。

但就在這時，一切戛然而止，李奧納多又恢復了平靜表情，默默接過紙筆為某人簽名。

TikTok上已經把李奧納多這一段稱為「2026年第一個迷因」，理由不難理解。尤其在他衝刺奧斯卡的那些年，李奧納多始終極力避免展現任何個人特色，談的永遠是演技、對說故事的熱愛。幕後花絮若有流出，也頂多是在展現他精準的演技。

衛報指出，這正是讓他成為巨星的原因。不同於有些人總是把私生活與一切瑣事全攤在社群平台，李奧納多很懂得「神秘感」的重要。（編譯：蔡佳敏）1150113