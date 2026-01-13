李奧納多成就驚人 金球獎主持人調侃：女友卻未滿30歲
（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）沒有人真正了解李奧納多狄卡皮歐，這一點幾乎已是眾所皆知。事實上，昨晚金球獎頒獎典禮主持人也承認，她唯一能拿來開玩笑的就只有李奧納多愛交年紀輕的女友，還有他17歲受訪時說最愛的食物是「義大利麵」。
綜合「衛報」（The Guardian）、美國有線電視新聞網（CNN）和新聞週刊（Newsweek）報導，金球獎（Golden Globes）頒獎典禮主持人妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）在開場時鎖定51歲的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），開口先誇對方「演藝生涯真是了不起。精彩演出不盡其數、跟所有偉大導演都合作過、贏過3座金球獎、還摘過1座奧斯卡獎」。
接著話鋒一轉，她說：「最令人佩服的是，你達成所有這些成就，你女友卻還沒滿30歲」。
李奧納多「交往對象多不超過25歲」，是好萊塢眾所皆知的事。
妮基葛拉瑟旋即對自己低俗的笑話致歉，但說李奧納多太過低調，媒體能發揮的實在有限，唯一找得到的，是他於1991年17歲的時候，接受冷門雜誌Teen Beat訪問被問到最愛吃的食物是什麼時，連說3次的「義大利麵、義大利麵，和更多的義大利麵」。
妮基葛拉瑟接著問他，30多年過去，最愛的食物是否依舊？只看到李奧納多微微一笑並豎起大拇指。
不過，李奧納多隨後的一個動作，卻讓他在網路上瞬間引爆話題。就在頒獎典禮進廣告的空檔，當攝影機鏡頭仍對準他時，意外捕捉到他比手畫腳、難得展現個性的瞬間。
畫面顯示他望向會場另一邊的某個人，接著用手指指著自己的眼睛，嘴型大致說出「我看到你和那個K-pop的事」，然後又誇張模仿這個人和K-pop有關的舉動，還碰了碰自己的嘴唇，做出恍然大悟的動作。這一切讓他自己都笑開了。
但就在這時，一切戛然而止，李奧納多又恢復了平靜表情，默默接過紙筆為某人簽名。
TikTok上已經把李奧納多這一段稱為「2026年第一個迷因」，理由不難理解。尤其在他衝刺奧斯卡的那些年，李奧納多始終極力避免展現任何個人特色，談的永遠是演技、對說故事的熱愛。幕後花絮若有流出，也頂多是在展現他精準的演技。
衛報指出，這正是讓他成為巨星的原因。不同於有些人總是把私生活與一切瑣事全攤在社群平台，李奧納多很懂得「神秘感」的重要。（編譯：蔡佳敏）1150113
其他人也在看
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 95
悄悄當媽咪／與董事千金結婚卻爆有11歲兒子 昔日男偶像認了「與前女友共同扶養」
女星吳亞馨低調結婚並已淡出演藝圈，目前定居上海，近日因好友臉書動態回顧，旁人才知她兒子已經兩歲。演藝圈不少低調生子的明星，偶像劇出身的唐禹哲之前傳出有11歲私生子，而他也認了此事。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 9
同意小15歲老公花錢解決！蕭淑慎結婚8年 坦言：早就不想給他碰
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，但近年來老公卻風波不斷，曾傳出涉嫌詐騙、性侵女歌手Rina，當時蕭淑慎也大動作切...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 11
木村拓哉曝搭機巧遇 高市早苗秒變迷妹告白
日本男星木村拓哉近日在廣播節目《木村拓哉 Flow》分享一段「機上巧遇」。他回憶，先前為節目與明石家秋刀魚前往能登半島出外景，從羽田機場報到時就覺得氣氛不太對，現場出現大量維安人員，讓他直覺「應該有重要人物」。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 19
許效舜哽咽憶曹西平節儉惜物
資深藝人曹西平2025年底離世，享壽66歲。近日靈堂開放追思，佩甄、許效舜11日下午到場哀悼。佩甄在靈堂待了超過1小時，出來時紅著眼眶回憶：「以前在後台休息室都會和曹大哥閒話家常，希望他在天堂也是一直嗶嗶嗶，他的個性不喜歡打擾別人，離開都可以這麼瀟灑，永遠都這麼帥氣，希望他在天上一切都好」。許效舜則是數度哽咽，回憶曹西平過去惜物的個性與態度。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
BoA不續約了！ 與SM娛樂結束25年合作 網感嘆：真的要見證一個時代的結束了
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導韓國資深歌手寶兒（BoA）昨（12）日宣布，正式結束與經紀公司SM娛樂長達25年合約，SM表示：「與寶兒在經長時間、深入的...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
遭林妍霏酸私下叼著菸！李多慧首發聲：真的不喜歡抽菸 低沉嗓音網急勸
喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，還嘲諷李珠珢的廣告「X小」。對此，李多慧12日晚間PO出影片正面回應。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 111
「地獄廚神」戈登女兒結婚了！跟申敏兒同選Elie Saab婚紗，靈感來自兩位高人氣王妃
「地獄廚神」戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）二女兒荷莉拉姆齊（Holly Ramsay）在2025年底與英國奧林匹克金牌游泳運動員亞當佩蒂（Adam Peaty）完婚，並在近日曝光了婚禮花絮，並同步公開婚紗品牌，與同樣在十二月完婚的marie claire 美麗佳人 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
悄悄當媽咪／獨家！彌月趴照片窖藏兩年 吳亞馨低調升格當媽
昔日以模特兒身分轉戰演藝圈的女星吳亞馨，2022年和圈外人結婚後，已淡出演藝圈約3年；近日吳亞馨的友人在社交平台上po了回顧照片，外界才知道她已經低調當媽咪了，兒子目前2歲大。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 22
殯葬業駁曹西平靈堂冷清 乾兒子收非常多「藝人私下關心」
曹西平離世後，近日才準備好靈堂讓親友粉絲悼念，日前有媒體直出靈堂冷清，對此曹西平的治喪小組特別發聲明反駁，透露有許多藝人私下低調前去悼念，也有許多粉絲寫信，有一面牆貼滿了思念的便條紙。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 31
蔡依林同框CORTIS、許光漢！世紀合照「C位竟是小S」太夢幻 網全跪了
天后蔡依林（Jolin）10日現身金唱片頒獎典禮舞台擔任頒獎嘉賓，一登台便展現國際級氣場，中文、英文、韓文三語自然切換，流暢主持毫無冷場，讓現場氣氛瞬間升溫。蔡依林也在社群平台公開與CORTIS全員合照，當中包括許光漢、C位站的竟是小S，世紀合照讓網友超嗨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
阿信合體F3又慘摔！吳建豪「驚險反應曝光」周杰倫：應該親下去
「五月天」阿信去年底合體「F3」言承旭、吳建豪、周渝民在上海舉辦演唱會，卻意外踩空跌落約2公尺高舞台，所幸僅輕微皮肉傷，並無大礙。沒想到相隔不到1個月，他昨（11）晚演出時又在舞台上摔倒，甚至連帶讓吳建豪也差點摔倒，驚險瞬間讓台下觀眾捏了一把冷汗，事後所屬相信音樂也透過社群平台發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
大逆轉！胡瓜繼續主持《綜藝大集合》 傳與電視台達成漲酬勞共識
「綜藝天王」胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，胡瓜後來宣布將不續約，《綜藝大集合》最後一集確定主持到今年1月31日。而民視事後則回應：「大藝娛樂持續與胡瓜協議主持合約中，節目仍正常製播。」今（12日）晚間媒體報導，胡瓜和民視已達成主持費不砍半，還會漲酬勞共識，將繼續主持《綜藝大集合》。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 20
這張照片讓全網暴動！許光漢陶醉閉眼同框男神邊佑錫太犯規、社群狂洗版
男神許光漢日前現身金唱片擔任頒獎人，一身帥氣狀態在線、氣場穩定，站上舞台時完全是魅力直飆。但真正讓社群炸鍋的，是頒獎典禮結後台與社群時刻。先是那段在後台流出的撒嬌舞影片，許光漢毫無包袱地隨音樂擺動，表情又甜又鬆，瞬間讓粉絲集體融化，直接登上討論熱搜。接著...styletc ・ 5 小時前 ・ 發表留言
李亞萍失智後首露面！ 聽余祥銓一段告白爆哭
李亞萍日前被爆出出現失智症狀、持續服藥中，近日她與兒子余祥銓、媳婦柔柔一同現身節目，她一出場便手舞足蹈、活力滿滿，短裙搭配長靴，狀態好到完全看不出已75歲。阿Ken當場大讚她窈窕又風情萬種，還即興模仿豬哥亮搞笑搭訕，李亞萍立刻接招，重現余天與豬哥亮過往交手橋段，一巴掌揮下去，綜藝火花瞬間點燃。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前 ・ 14
壯觀! 近百藝人錄民視過年特別節目 董事長王明玉同樂
生活中心／林詠琪、郭南宏 新北報導馬年即將到來，民視錄製過年特別節目，近百位藝人和表演團體，帶來精采歌舞和才藝表演，民視董事長王明玉也現身同樂，民視總經理廖季方更大秀精湛鼓技，振奮人心，主持人陳美鳳與白冰冰，特別跟富邦啦啦隊員一起大跳應援舞，陪觀眾歡樂過新年。民視 ・ 17 小時前 ・ 2
Netflix韓劇《莎拉的真偽人生》2/13過年檔上線：申惠善騙爆上流圈+謊言交織的人生！李浚赫化身重案組刑警抽絲剝繭出驚人真相...
2026年除了1月新劇如火如荼陸續開播中，不少2月新劇也陸續展開宣傳！Netflix在今(13)日首公開2月原創新劇《莎拉的真偽人生》/《Lady Doir》/《杜奧女士》海報及預告內容！該劇為Netflix即將播出的韓國電視劇，更找來演技派男女神申惠善與李浚赫主演，並由《人性課外課》、《以吾之名》的金鎮民導演執導，全劇共8集，確定在2/13過年檔期上線！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 小時前 ・ 1
小S＆CORTIS合照站C位！蔡依林金唱片IG照連發，同框邊佑錫、ZB1、TWS引爆討論！
蔡依林在金唱片上頒發新人獎，得獎者正是近來聲勢驚人的男團CORTIS。該團於去年9月正式出道，被封為「怪物新人團」，平均年齡僅17歲，IG已累積近900萬追蹤人數，驚人的人氣與討論度讓人難以忽視。典禮結束後，蔡依林在IG接連曬出典禮美照，並與男團CLOSE YOUR EYES、TWS、ZER...styletc ・ 1 天前 ・ 2
金球獎／主持人狂虧李奧納多！當眾酸「女友都未滿30歲」 他尷尬反應曝
第83屆金球獎今（12）日於洛杉磯盛大登場，除了得獎名單備受關注，典禮開場的主持人口秀同樣成為全場焦點。51歲好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）憑電影《一戰再戰》角逐影帝，卻在主持人妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）的「毒舌洗禮」下，再度被調侃多年來備受討論的感情話題，現場笑聲不斷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
中國網紅爆染HIV！友人曾脫口：背部長滿藤壺顆粒
娛樂中心／綜合報導中國男兒身超正網紅小澈，在網路上以「男扮女裝」暴紅，擁有超過300萬粉絲追蹤。他日前開直播被網友發現桌上出現疑似抗HIV病毒藥物的瓶裝物，引發網友對他真實健康狀況的質疑。隨後更有人挖出另一位網紅曾爆料小澈背部長滿「藤壺顆粒」的影片，事後還有一份疑似小澈2024年被診斷為「梅毒」的住院紀錄；對此，小澈本人11日親自發聲闢謠並PO出陰性檢驗報告，但卻遭網友抓包疑有多處P圖痕跡，事件持續引發討論。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 3