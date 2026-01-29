李奧納多紅毯又選媽媽！女友再被晾一旁當路人 結不了婚原因全曝光

記者林宜君／台北報導

好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐感情世界始終停在「未婚」狀態，外界長年猜測原因，近日歐美娛樂圈再度把焦點指向他與母親之間密不可分的關係。右圖左為李奧納多媽媽。（圖／翻攝自Leonardo DiCaprio IG、網路）

紅毯鎂光燈再亮，也比不上母親的位置。好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐感情世界始終停在「未婚」狀態，外界長年猜測原因，近日歐美娛樂圈再度把焦點指向他與母親之間密不可分的關係。年過半百的李奧納多，事業登峰造極，感情卻始終沒有走向婚姻。外界過去常以「享受單身」形容他的選擇，甚至流傳他會在女友開始思考成家時選擇分手，但這些說法多半來自外界臆測，並非當事人親口證實。

現任女友維多利亞伽里蒂也曾有過一段婚姻，對再婚態度相對保守，讓李奧納多感到自在。（圖／翻攝自Leonardo DiCaprio、Vittoria Ceretti IG）

歐美媒體分析，真正讓多段戀情無法修成正果的關鍵，恐怕是他對母親艾梅琳英登伯肯的高度重視。李奧納多自幼父母離異，雖然雙親共同扶養，他仍與母親相依為命成長。踏入演藝圈後，母親一路陪伴、見證他從跑龍套到成為影壇巨星，這份情感也讓她在他心中始終占據最重要的位置。從正面來看，李奧納多被視為好萊塢少見的孝子，但站在伴侶立場，這樣的排序卻容易讓人缺乏安全感，難以放心規劃未來。也因此，過去多段與名模交往的關係，最後都無疾而終。近年李奧納多的感情對象年齡層已不再受外界標籤限制。前一任女友吉吉哈蒂德已為人母，對婚姻並不急切，現任女友維多利亞伽里蒂也曾有過一段婚姻，對再婚態度相對保守，讓李奧納多感到自在。

本月上旬的金球獎典禮，仍傳出讓維多利亞心裡不是滋味的插曲。她原本以為會與男友一同出席紅毯，最後陪伴李奧納多走上星光大道的，卻是高齡82歲的母親。（圖／翻攝自Vittoria Ceretti IG）

不過，本月上旬的金球獎典禮，仍傳出讓維多利亞心裡不是滋味的插曲。她原本以為會與男友一同出席紅毯，最後陪伴李奧納多走上星光大道的，卻是高齡82歲的母親。歐美娛樂新聞指出，金球獎官方行程與畫面，清楚呈現他在重要場合的優先順序，也再次凸顯母親在他生命中的位置。兩人目前並未傳出分手消息，但外界認為，若無法接受「媽媽永遠第一」的現實，感情要走到最後並不容易。過去已有多位亮眼名模選擇離開，維多利亞是否會成為下一個，仍有待時間驗證。

